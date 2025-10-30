भालू को भाया राजस्थान का यह पुलिस थाना, कभी भी पहुंच जाता है निरीक्षण करने, VIDEO वायरल

सदर थाना में बने मंदिर में घुसता भालू। फोटो- पत्रिका
आबूरोड। जंगल छोड़ भालू को आबूरोड का सदर थाना भा रहा है। वह कभी भी निरीक्षण करने पहुंचे जाता है। भालू का रात्रिकालीन निरीक्षण पुलिसकर्मियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।
मंगलवार रात भालू थाने में स्थित मंदिर में घुस गया। वहां रखा प्रसाद व देसी घी चट कर वापस जंगल की तरफ चला गया। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में भालू की चहलकदमी की फोटो कैद हो गई। कुछ दिनों में थाना परिसर में पांचवीं बार दिखाई दिया है।
थाना परिसर में थानाधिकारी समेत पुलिसकर्मियों के आवास बने हैं, जिनमें वह रह रहे हैं। विभिन्न विभागीय कार्यों से रात में उनका आवास से थाना तक आना-जाना लगा रहता है। इस दौरान उन पर भालू के हमले की आशंका बनी रहती है।
एक-डेढ़ माह में चार-पांच भालू थाना परिसर में आ चुका है। दो दिन पहले मंदिर में घुस गया था। इस बारे में वन विभाग को जानकारी दी गई है।
आमथला गांव में नहर के आसपास भालू देखा गया है। सदर थाने में भालू आ रहा है। आबादी के निकट जंगली वन्य जीवों को आने से रोकने के लिए पहाड़ों के निकट वन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनानी चाहिए।
आबादी के निकट जहां भालू आ रहे हैं। वहां चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए, जिससे अनजान व्यक्ति भी सचेत रहे।
