भालू को भाया राजस्थान का यह पुलिस थाना, कभी भी पहुंच जाता है निरीक्षण करने, VIDEO वायरल

मंगलवार रात भालू थाने में स्थित मंदिर में घुस गया। वहां रखा प्रसाद व देसी घी चट कर वापस जंगल की तरफ चला गया। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में भालू की चहलकदमी की फोटो कैद हो गई। कुछ दिनों में थाना परिसर में पांचवीं बार दिखाई दिया है।