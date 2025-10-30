Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar Crime: मेले में जीजा ने कहा- तेरी बहन को इसने छेड़ा, साले ने ठेले से सुआ उठाकर घोंप दिया, युवक की मौत

गोविंदगढ़ में युवक की हत्या का मामला, ग्रामीण व परिजन बोले-आरोपियों के घरों पर चलाएं बुलडोजर, सख्त कार्रवाई हो, समझाइश के बाद माने, शाम को हुआ शव का पोस्टमार्टम

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Oct 30, 2025

alwar murder

मृतक छात्र वकार। फाइल फोटो- पत्रिका

अलवर। गोविन्दगढ़ में मेगा ट्रेड फेयर में दोस्तों के साथ घूमने आए 19 वर्षीय वकार की हत्या के मामले में गुरुवार को बवाल मच गया। मृतक वकार के पोस्टमार्टम के दौरान उसके परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई।

हालांकि पुलिस की ओर से नियमानुसार कठोर कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इसके बाद शाम को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि नुकीली वस्तु से सीने से होकर हार्ट तक पहुंच गई, जिसके कारण युवक के हार्ट पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

हत्या का मामला दर्ज

थाना प्रभारी बनेसिंह मीणा ने बताया कि मामले में परिजनों की ओर से 8-10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मामले में पुलिस ने रामबास निवासी कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दो गुटों में हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 8-9 बजे मेला घूमने आए युवकों के दो गुटों में विवाद हो गया था। इस दौरान मृतक वकार बीच-बचाव कर रहा था, तभी एक युवक ने ठेले पर रखा सुआ उठाकर उसके सीने में घोंप दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में महिलाओं से छींटाकशी को लेकर विवाद हुआ था।

आरोपी युवक से उसके जीजा ने कहा कि वकार ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की है। इतना सुनते ही आरोपी ने बिना कुछ सोचे-समझे ठेले से सुआ उठाया और युवक के सीने में घोंप दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वह ट्रेन में बैठकर बाहर भागने की फिराक में था। जिसे पुलिस ने 2 घंटे मशक्कत के बाद रात को ही गिरफ्तार कर लिया। वारदात के दौरान आरोपी शराब के नशे में था।

मेले में नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम

लोगों के अनुसार मेले में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। यहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किए गए। वहीं, घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी को माहौल हो गया। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे और दुकानदारों ने भी दुकानें बंद कर दी। इस बीच मेला संचालक और आयोजक भी मौके से गायब हो गए।

यह है पूरा मामला

गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास चल रहे मेगा ट्रेड फेयर में बुधवार रात दो पक्षों में हुए झगड़े में वकार के सीने पर बर्फ तोड़ने का सुआ घोंप दिया था, जिसे गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया था।

यह वीडियो भी देखें

यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक वकार खेरली बहादरपुर को रहने वाला था। वह जालूकी स्थित कृष्णा कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। बुधवार शाम वह अपने परिवार को बताए बिना मेले में घूमने पहुंचा था। छह भाई-बहनों में वह तीसरे नंबर का था।

नहीं तो देंगे अनिश्चितकालीन धरना

अलवर मेव बोर्डिंग के पूर्व सदर शेर मोहम्मद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगर आरोपियों के घरों पर अवैध अतिक्रमण मिलता है तो हटाएंगे। चार नवंबर तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।

