Alwar Crime: मेले में जीजा ने कहा- तेरी बहन को इसने छेड़ा, साले ने ठेले से सुआ उठाकर घोंप दिया, युवक की मौत

आरोपी युवक से उसके जीजा ने कहा कि वकार ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की है। इतना सुनते ही आरोपी ने बिना कुछ सोचे-समझे ठेले से सुआ उठाया और युवक के सीने में घोंप दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वह ट्रेन में बैठकर बाहर भागने की फिराक में था। जिसे पुलिस ने 2 घंटे मशक्कत के बाद रात को ही गिरफ्तार कर लिया। वारदात के दौरान आरोपी शराब के नशे में था।