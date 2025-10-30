Bisalpur Dam: इस बार रेकॉर्ड तोड़ रहा बीसलपुर बांध, हर सेकेंड निकल रहा इतना पानी, जानें अपडेट

बांध के सहायक अभियंता दिनेश बैरवा ने बताया कि बुधवार को बांध के गेट संख्या 10 को दो मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सेकंड 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुरूवार सुबह 6 बजे गेट संख्या 10 और 11 को दो-दो मीटर तक खोलकर निकासी बढ़ाकर 24,040 क्यूसेक कर दी गई, लेकिन शाम 5 बजे पानी की आवक घटने के कारण दोनों गेटों को डेढ़-डेढ़ मीटर तक बंद कर दिया गया और पानी की निकासी घटाकर 18,030 क्यूसेक कर दी गई। यह स्थिति देर शाम तक यथावत रही।