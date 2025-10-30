Bisalpur Dam: इस बार रेकॉर्ड तोड़ रहा बीसलपुर बांध, हर सेकेंड निकल रहा इतना पानी, जानें अपडेट

बांध से बनास नदी में बहता पानी। फोटो- पत्रिका
राजमहल। बीसलपुर बांध से बनास नदी में पानी की निकासी इस बार सभी रेकॉर्ड तोड़ रही है। गुरूवार को यह निकासी लगातार 92वें दिन भी जारी रही। हालांकि कैचमेंट एरिया में बारिश कम होने के बाद बांध से पानी की निकासी पहले बढ़ाई गई और बाद में घटा दी गई।
बांध के सहायक अभियंता दिनेश बैरवा ने बताया कि बुधवार को बांध के गेट संख्या 10 को दो मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सेकंड 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुरूवार सुबह 6 बजे गेट संख्या 10 और 11 को दो-दो मीटर तक खोलकर निकासी बढ़ाकर 24,040 क्यूसेक कर दी गई, लेकिन शाम 5 बजे पानी की आवक घटने के कारण दोनों गेटों को डेढ़-डेढ़ मीटर तक बंद कर दिया गया और पानी की निकासी घटाकर 18,030 क्यूसेक कर दी गई। यह स्थिति देर शाम तक यथावत रही।
यह वीडियो भी देखें
बांध में जलस्तर की स्थिति की बात करें तो सहायक त्रिवेणी का गेज बुधवार को 3.80 मीटर था, जो गुरूवार शाम को 3.70 मीटर पर आ गया, यानी 10 सेमी की कमी हुई। इस वर्ष अब तक बांध से कुल 132.173 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। अगर इस बार कुल निकासी 135 टीएमसी हो जाती है तो पुराने रेकॉर्ड टूट जाएंगे। उसके बाद केवल एक साथ में 17 गेट खुलने का रेकॉर्ड ही बचा रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग