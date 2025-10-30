Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bisalpur Dam: इतना बरसा पानी बीसलपुर के खोल डाले फिर से दो गेट, आज सुबह से बूंदाबांदी जारी

Bisalpur Dam open: गुरुवार सुबह दो गेट दो-मीटर की हाइट तक खुले, 24 हजार क्यूसेक पानी की निकासी, आज सुबह से जयपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 30, 2025

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पिछले दो दिन में आई बारिश के असर के चलते जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की जीवनरेखा माने जाने वाले बीसलपुर बांध के गेट फिर से खोलने पड़े हैं। त्रिवेणी में अचानक से उफान आ गया। गुरुवार सुबह दस बजे तक बीसलपुर बांध के दो गेट दो-दो मीटर की हाइट से खोलकर 24 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

इधर आज सुबह से आसमां में बादल छाए हुए हैं। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। इस कारण मौसम में ठंडक बढ गई है। जयपुर, अलवर व करौली जिलों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी सुबह से अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। सुबह कई स्थानों पर धुंध छाई रही।

जयपुर में सुबह ही छाई धुंध

गुरुवार को जयपुर की सुबह धुंध की चादर ओढे रही। शहर से बाहरी इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रही। पिछले चार दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर चल रहा है। जयपुर में बारिश से ठंड बढ़ी, झमाझम बारिश का अनुमान है। जयपुर में मौसम ठंडा हो गया है। बीती रात से लगातार सुबह 8 बजे तक बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का झोंका आ और जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने ताजी भविष्यवाणी में जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर और आस-पास के क्षेत्र में झमाझम बारिश का अनुमान है।

आज 24 जिलों में यलो अलर्ट

राजस्थान का मौसम बेहद तेजी के साथ बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिले और आस-पास के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की गति 20-30 प्रतिघंटे प्रति किलोमीटर रहने की संभावना है।

आगामी दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

31 अक्टूबर को राजस्थान के कुछ शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम ड्राय रहने की संभावना है। धूप खिलेगी और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Lottery: सुनहरा अवसर, राजस्थान में 6000 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू, 18 नवम्बर को होगी ई-लॉटरी
जयपुर
RIICO changes rules now plots will not be available for Rs 1 token amount

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bisalpur Dam: इतना बरसा पानी बीसलपुर के खोल डाले फिर से दो गेट, आज सुबह से बूंदाबांदी जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Govt Job: चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की आंसर-की जारी, दर्ज कराएं आपत्तियां, जल्द जारी होगा परिणाम

RPSC RAS Answer Key
जयपुर

Muhana Mandi : रिमझिम फुहारों से मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम, फूल गोभी, टमाटर व आलू-प्याज सस्ते

जयपुर

Rajasthan : रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना भूखंड बिक्री गैरकानूनी, राजस्थान सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश

Sale of land without RERA registration is illegal Rajasthan government issues strict instructions
जयपुर

Gur Mandi : मंडियों में नए गुड़ की आवक तेज, जयपुर में थोक से दोगुना चल रहा खुदरा भाव

Rajasthan Mandis New jaggery Arrivals fast retail prices running twice as high as wholesale rate in Jaipur
जयपुर

जयपुर में आरोग्य मंदिरों का सच: बदले सिर्फ नाम, सेवाएं और डॉक्टरों की कमी जस की तस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दावे धरे रह गए

Jaipur Arogya Mandirs
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.