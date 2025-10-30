Bisalpur Dam: इतना बरसा पानी बीसलपुर के खोल डाले फिर से दो गेट, आज सुबह से बूंदाबांदी जारी

गुरुवार को जयपुर की सुबह धुंध की चादर ओढे रही। शहर से बाहरी इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रही। पिछले चार दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर चल रहा है। जयपुर में बारिश से ठंड बढ़ी, झमाझम बारिश का अनुमान है। जयपुर में मौसम ठंडा हो गया है। बीती रात से लगातार सुबह 8 बजे तक बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का झोंका आ और जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने ताजी भविष्यवाणी में जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर और आस-पास के क्षेत्र में झमाझम बारिश का अनुमान है।