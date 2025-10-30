Bisalpur Dam: इतना बरसा पानी बीसलपुर के खोल डाले फिर से दो गेट, आज सुबह से बूंदाबांदी जारी

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पिछले दो दिन में आई बारिश के असर के चलते जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की जीवनरेखा माने जाने वाले बीसलपुर बांध के गेट फिर से खोलने पड़े हैं। त्रिवेणी में अचानक से उफान आ गया। गुरुवार सुबह दस बजे तक बीसलपुर बांध के दो गेट दो-दो मीटर की हाइट से खोलकर 24 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
इधर आज सुबह से आसमां में बादल छाए हुए हैं। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। इस कारण मौसम में ठंडक बढ गई है। जयपुर, अलवर व करौली जिलों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी सुबह से अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। सुबह कई स्थानों पर धुंध छाई रही।
गुरुवार को जयपुर की सुबह धुंध की चादर ओढे रही। शहर से बाहरी इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रही। पिछले चार दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर चल रहा है। जयपुर में बारिश से ठंड बढ़ी, झमाझम बारिश का अनुमान है। जयपुर में मौसम ठंडा हो गया है। बीती रात से लगातार सुबह 8 बजे तक बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का झोंका आ और जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने ताजी भविष्यवाणी में जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर और आस-पास के क्षेत्र में झमाझम बारिश का अनुमान है।
राजस्थान का मौसम बेहद तेजी के साथ बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिले और आस-पास के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की गति 20-30 प्रतिघंटे प्रति किलोमीटर रहने की संभावना है।
आगामी दिनों में ऐसा रहेगा मौसम
31 अक्टूबर को राजस्थान के कुछ शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम ड्राय रहने की संभावना है। धूप खिलेगी और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
