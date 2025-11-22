Patrika LogoSwitch to English

चूरू

NH Accident: सड़क हादसे में जिंदा जला 24 साल का युवक, चूरू में बस की टक्कर से कार में लगी भीषण आग

Youth Burnt Alive In Churu Accident: रतनगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 24 साल के युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई। तेज रफ्तार में आ रही प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मारी जिसके बाद कार में आग लग गई।

चूरू

image

Akshita Deora

Nov 22, 2025

हादसा स्थल की फोटो: पत्रिका

Bus-Car Collision: चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें एक युवक की कार में जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना रतनगढ़ के पास नेशनल हाईवे की है। यहां एक प्राइवेट बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और चालक कार के अंदर ही फंसा रह गया।

जिंदा जल गया युवक

बस ने तेज रफ्तार में आ रही कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे कार में सवार युवक ओमप्रकाश सोनी (24) की मौके पर ही मौत हो गई।

ओमप्रकाश कार के अंदर फंसा रह गया और आग में जल गया। घटनास्थल पर लोगों ने मदद की कोशिश की लेकिन आग बहुत भयंकर थी और युवक बाहर नहीं निकल सका।

पहुंची पुलिस टीम और दमकल

घटना की सूचना मिलने पर रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

खबर शेयर करें:

22 Nov 2025 01:10 pm

