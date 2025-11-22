NH Accident: सड़क हादसे में जिंदा जला 24 साल का युवक, चूरू में बस की टक्कर से कार में लगी भीषण आग

Bus-Car Collision: चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें एक युवक की कार में जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना रतनगढ़ के पास नेशनल हाईवे की है। यहां एक प्राइवेट बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और चालक कार के अंदर ही फंसा रह गया।