NH Accident: सड़क हादसे में जिंदा जला 24 साल का युवक, चूरू में बस की टक्कर से कार में लगी भीषण आग

हादसा स्थल की फोटो: पत्रिका
Bus-Car Collision: चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें एक युवक की कार में जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना रतनगढ़ के पास नेशनल हाईवे की है। यहां एक प्राइवेट बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और चालक कार के अंदर ही फंसा रह गया।
बस ने तेज रफ्तार में आ रही कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे कार में सवार युवक ओमप्रकाश सोनी (24) की मौके पर ही मौत हो गई।
ओमप्रकाश कार के अंदर फंसा रह गया और आग में जल गया। घटनास्थल पर लोगों ने मदद की कोशिश की लेकिन आग बहुत भयंकर थी और युवक बाहर नहीं निकल सका।
घटना की सूचना मिलने पर रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
