Rajasthan fake Degree Case: काशी, वृंदावन, उज्जैैन में छिपा रहा… गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा पहुंचा तो हुआ गिरफ्तार

आरोपी रवि त्यागी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में अभ्यर्थियों को बेक डेट की फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने वाले वांछित आरोपी रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार धौलपुर जिले के कोलारी स्थित कनासील निवासी रवि त्यागी (38) को नोएडा से पकड़ा गया है।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए देशभर के धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा। एडीजी ने बताया कि गिरोह ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से बेक डेट की फर्जी डिग्रियां और अंकतालिकाएं तैयार करवा कर हजारों छात्रों तक पहुंचाईं।
इस प्रकरण में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश के चांसलर, संचालक, पूर्व रजिस्ट्रार सहित अठारह आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रवि त्यागी जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में नौकरी करते हुए फर्जी डिग्रियां बनवाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था। नौ अप्रैल 2025 कोओपीजेएस विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही वह फरार हो गया।
कार्रवाई के दौरान एसओजी के एएसपी हरिप्रसाद सोमानी के निर्देशन में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नोएडा में अपनी प्रेमिका से मिलने आने वाला है। इस आधार पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, वृंदावन सहित कई धार्मिक स्थलों पर छिपकर फरारी काटी। उसके खिलाफ हरियाणा में भी प्रकरण दर्ज है। पुलिस उससे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। आरोपी रवि ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय से खुद के लिए लॉ में पीएचडी की फर्जी डिग्री बनवा रखी थी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग