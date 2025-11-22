Rajasthan fake Degree Case: काशी, वृंदावन, उज्जैैन में छिपा रहा… गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा पहुंचा तो हुआ गिरफ्तार

इस प्रकरण में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश के चांसलर, संचालक, पूर्व रजिस्ट्रार सहित अठारह आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रवि त्यागी जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में नौकरी करते हुए फर्जी डिग्रियां बनवाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था। नौ अप्रैल 2025 कोओपीजेएस विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही वह फरार हो गया।