टोंक

Tonk Crime News: बेटी ने ही जेवरात चुराकर प्रेमी और उसके साथी को दिए, खरीदने वाला ज्वैलर भी अरेस्ट

Tonk Theft Case: पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आलमारी से हुए जेवरात चोरी प्रकरण का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 21, 2025

tonk-news

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

टोंक। पुलिस थाना सोप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आलमारी से हुए जेवरात चोरी प्रकरण का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती, उसके प्रेमी, उसके साथी तथा चोरी का माल खरीदने वाले ज्वैलर को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से सोने-चांदी के जेवरात व नकदी बरामद कर ली है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव, वृताधिकारी अनुज डाल (डीएसपी, वृत उनियारा) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घासीलाल के नेतृत्व में गठित टीम ने की।

ऐसे हुआ खुलासा

परिवादी रामरतन बैरवा निवासी शरीफनगर पायगा ने 8 नवंबर को रिपोर्ट दी थी कि 28 सितंबर को दिन के समय उसकी आलमारी से सोने-चांदी के जेवर चोरी हो गए। इनमें 750 ग्राम चांदी की कनकती, पायजेब की जोड़ी, दो जोड़ी फौलरी, तीन चांदी की चैन तथा 10 ग्राम सोने की झुमकियां शामिल थीं।पुलिस जांच में संदेह परिवादी की पुत्री पर गया। सहानुभूतिपूर्ण पूछताछ में युवती ने स्वीकार किया कि उसने आलमारी की चाबी से ताला खोलकर जेवर चोरी किए और प्रेमी विशाल बैरवा व उसके साथी जितेन्द्र बैरवा को दे दिए। युवती को 10 नवंबर को न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया।

चांदी व नकदी बरामद

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान विशाल बैरवा व जितेन्द्र बैरवा को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही से 750 ग्राम चांदी की कनकती तथा 25 हजार रुपए नकद बरामद किए। दोनों को 13 नवंबर को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

ज्वैलर जयपुर से गिरफ्तार

पूछताछ में सामने आया कि शेष चोरी का माल जयपुर के ममता ज्वैलर्स में बेचा था। पुलिस जयपुर पहुंची और ज्वैलर गोपाल लाल मंगल निवासी चाकसू को 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। गोपाल की निशानदेही से सोने की झुमकियों की एक जोड़ी, चांदी की तीन चैन और दो जोड़ी फोलरिया बरामद हुईं।

Updated on:

21 Nov 2025 03:05 pm

Published on:

21 Nov 2025 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk Crime News: बेटी ने ही जेवरात चुराकर प्रेमी और उसके साथी को दिए, खरीदने वाला ज्वैलर भी अरेस्ट

