Tonk Crime News: बेटी ने ही जेवरात चुराकर प्रेमी और उसके साथी को दिए, खरीदने वाला ज्वैलर भी अरेस्ट

परिवादी रामरतन बैरवा निवासी शरीफनगर पायगा ने 8 नवंबर को रिपोर्ट दी थी कि 28 सितंबर को दिन के समय उसकी आलमारी से सोने-चांदी के जेवर चोरी हो गए। इनमें 750 ग्राम चांदी की कनकती, पायजेब की जोड़ी, दो जोड़ी फौलरी, तीन चांदी की चैन तथा 10 ग्राम सोने की झुमकियां शामिल थीं।पुलिस जांच में संदेह परिवादी की पुत्री पर गया। सहानुभूतिपूर्ण पूछताछ में युवती ने स्वीकार किया कि उसने आलमारी की चाबी से ताला खोलकर जेवर चोरी किए और प्रेमी विशाल बैरवा व उसके साथी जितेन्द्र बैरवा को दे दिए। युवती को 10 नवंबर को न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया।