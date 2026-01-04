Churu: दहेज में SUV नहीं देने पर लोहे के पाइप से मारकर, सिगरेट से जलाए हाथ-पैर फिर घर से निकाला, 20 महीने पहले हुई थी शादी

अक्टूबर 2025 में एक बार फिर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 498ए व 323 सहित बीएनएस 2023 की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच महिला थाना प्रभारी रचना बिश्नोई को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।