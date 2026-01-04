Churu: ‘डॉक्टर कपल ने 5 लाख में बेच दी नाबालिग, युवक ने बंधक बनाकर किया रेप’, थाने पहुंची पीड़िता की नानी

Allegations Of Doctor Couple Sold 17 Year Girl: चूरू जिले के एक थाना क्षेत्र के गांव की 17 साल की लड़की को कथित रूप से 5 लाख रुपए में बेचने, उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराने और बाद में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस हाइ प्रोफाइल मामले में लड़की की नानी ने महिला थाना में डॉक्टर दंपती सहित 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।