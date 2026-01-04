Churu: ‘डॉक्टर कपल ने 5 लाख में बेच दी नाबालिग, युवक ने बंधक बनाकर किया रेप’, थाने पहुंची पीड़िता की नानी

जांच करती पुलिस की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Allegations Of Doctor Couple Sold 17 Year Girl: चूरू जिले के एक थाना क्षेत्र के गांव की 17 साल की लड़की को कथित रूप से 5 लाख रुपए में बेचने, उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराने और बाद में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस हाइ प्रोफाइल मामले में लड़की की नानी ने महिला थाना में डॉक्टर दंपती सहित 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
58 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि चूरू के बादशाह कॉलोनी निवासी डॉक्टर रजनीश इंदौरिया और उनकी पत्नी सुधा इंदौरिया ने उसकी दोहिती के माता-पिता को कथित रूप से बहला-फुसलाकर 26 दिसंबर 2025 को उसकी मर्जी के खिलाफ एक गांव के अशोक को 5 लाख रुपए में बेच दिया।
आरोप है कि अशोक और उसके पिता ने युवती को चार दिन तक कमरे में बंधक बनाकर रखा, भूखा-प्यासा रखा और घर जाने की बात करने पर मारपीट की। पीड़िता के अनुसार 30 दिसंबर की रात अशोक ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और कहा कि उसने डॉक्टर दंपती को 5 लाख रुपए देकर उसे “खरीदा” है।
किसी तरह मौका पाकर युवती भागकर अपनी नानी के पास पहुंची। इसके बाद डॉक्टर दंपती वहां पहुंचे और युवती को जबरन साथ ले जाने की कोशिश की फिर जान से मारने की धमकियां दीं। इसके बाद 58 वर्षीय महिला अपनी दोहिती के साथ महिला थाना पहुंची।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अशोक, उसके पिता केसर, रजनीश और सुधा के खिलाफ बीएनएस 2023, पोक्सो सहित एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
