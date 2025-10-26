Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Rajasthan : सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग का खेल, महिला साथी के साथ रचता था साजिश

सादुलपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसा कर उनसे रुपए वसूलता था।

Google source verification

चूरू

image

kamlesh sharma

Oct 26, 2025

फोटो पत्रिका

चूरू। सादुलपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसा कर उनसे रुपए वसूलता था। अपनी महिला साथियों से मिलकर युवाओं को फोन करके या वीडियो कॉलिंग करवाकर फंसाता था। गिरफ्तार आरोपी अपने ही रिश्तेदारों और जानकारों को महिलाओं से फोन से वार्ता करवाकर मामले का निपटारा करवाने का कहकर महिलाओं के जाल में फंसे युवाओं को डरा धमकाकर और पुलिस कार्रवाई करवाने का कहकर रुपए हड़पने का काम करता था।

थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में पुलिस ने इस गिरोह के मास्टर माइंड इस्लाम उर्फ वकील कुरैशी निवासी अजीतपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। इस पर टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है।

जांच में हुआ खुलासा

सिहाग ने बताया की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी इस्लाम महिला साथी सविता के साथ मिलकर अपने ही जानकार व्यक्तियों को फंसाने की साजिश रचता था। वह महिला से अपने परिचितों को वॉट्सऐप व फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट व मैसेज करवाता, फिर वीडियो कॉल पर अश्लील बातचीत व रिकार्डिंग करवाकर ब्लैकमेल करता था। इसके बाद वीडियो वायरल करने या दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर रुपए ऐंठता था।

रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा

थानाधिकारी ने बताया कि इसी तरीके से आरोपी ने अपने रिश्तेदार कपिल से दो लाख रुपए वसूल लिए थे। इसके अलावा उसने अपने ही गांव अजीतपुरा निवासी शफीक को भी इसी जाल में फंसा कर सादुलपुर बुलाया, जहां धमकाकर व मारपीट कर उससे रुपए की मांग की गई। सिहाग ने बताया कि अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि इस्लाम इस ब्लैकमेलिंग गिरोह का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

आमजन को पुलिस ने दिया संदेश

आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटील ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से संपर्क या वीडियो कॉल से बचें तथा किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग की घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

26 Oct 2025 04:06 pm

