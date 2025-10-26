Rajasthan : सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग का खेल, महिला साथी के साथ रचता था साजिश

थानाधिकारी ने बताया कि इसी तरीके से आरोपी ने अपने रिश्तेदार कपिल से दो लाख रुपए वसूल लिए थे। इसके अलावा उसने अपने ही गांव अजीतपुरा निवासी शफीक को भी इसी जाल में फंसा कर सादुलपुर बुलाया, जहां धमकाकर व मारपीट कर उससे रुपए की मांग की गई। सिहाग ने बताया कि अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि इस्लाम इस ब्लैकमेलिंग गिरोह का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।