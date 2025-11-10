अपने ही नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाली मां गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

चूरू। राजकीय भरतिया अस्पताल में नवजात की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने सोमवार को आरोपी मां गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर निवासी गुड्डी (40) ने गुरुवार देर रात सामान्य प्रसव से एक बेटे को जन्म दिया था। जन्म के महज, दो घंटे बाद नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गले पर निशान के आधार पर पुलिस मासूम की मां तक पहुंची।