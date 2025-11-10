अपने ही नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाली मां गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

फोटो पत्रिका नेटवर्क
चूरू। राजकीय भरतिया अस्पताल में नवजात की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने सोमवार को आरोपी मां गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर निवासी गुड्डी (40) ने गुरुवार देर रात सामान्य प्रसव से एक बेटे को जन्म दिया था। जन्म के महज, दो घंटे बाद नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गले पर निशान के आधार पर पुलिस मासूम की मां तक पहुंची।
इधर, मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई है। रिपोर्ट में नवजात की मौत गला घोंटने से हुई बताया गया है। इस मामले में आरोपी गुड्डी की बड़ी बहन मैना ने शनिवार को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आर्थिक तंगी की वजह से नवजात का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप अपनी बहन गुड्डी पर लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया था। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि गुड्डी देवी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद भी काफी देर तक कोई बच्चे को लेने नहीं आया। इससे भी मामला और अधिक संदिग्ध लग रहा था।
