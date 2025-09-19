Churu: पार्क में नाबालिग से रेप कर गर्भवती कर दिया, युवक को 20 साल की कैद, जानिए पूरा मामला

चूरू. शहर की पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए नेपाल के युवक करण बहादुर (32) उर्फ दिनेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। आरोपी ने शहर के इंद्रमणि पार्क में नाबालिग को ले जाकर दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया था।