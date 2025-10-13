Rajasthan: चुरू में होटल में हिस्सेदारी देने से मना करने पर दबंगई, मालिक पर किया जानलेवा हमला; जानें मामला

होटल के बाहर खड़ी कार पिकअप और कैंपर को तोडफ़ोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और धमकी दी की दो दिन में 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो या होटल हमें किराए पर दे देना। वरना आज तो सिर्फ तोडफ़ोड़ व मारपीट की है। इस बार तुम लोगों को जान से खत्म कर देंगे। घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि अब तक के अनुसंधान में रंगदारी मांगने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। दोनों तरफ की गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ हुई है। मामले की जांच जारी है।