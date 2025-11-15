Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Rajasthan: मासूम को मुर्गा बनाकर पीटा, 15 दिन से लड़ रहा जिंदगी से जंग, स्कूल संचालक का शर्मनाक बयान

चूरू के निजी स्कूल में एक मासूम की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पिटाई के कारण अस्पताल में भर्ती मासूम पिछले 15 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बच्चे की हालत बिगड़ने पर अब उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Anand Prakash Yadav

Nov 15, 2025

स्कूल में पिटाई से मासूम की बिगड़ी तबीयत, पत्रिका फोटो

School of beating in Churu: जयपुर के एक निजी स्कूल में बीते दिनों एक बच्ची की मौत ने लोगों को झकझोर दिया वहीं अब चूरू के निजी स्कूल में कक्षा छठी के छात्र की शिक्षिका ने मुर्गा बनाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के कारण अस्पताल में भर्ती मासूम पिछले 15 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बच्चे की हालत बिगड़ने पर अब उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी पेट की सर्जरी भी हुई है। फिलहाल छात्र विवेक सोनी का जयपुर में एक अस्पताल में उपचार जारी है।

छात्र की मां राधा देवी सोनी की रिपोर्ट पर सांडवा थाने में स्कूल संचालक व शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में मां ने बताया कि उसका पुत्र विवेक कातर छोटी के निजी स्कूल में कक्षा 6 में अध्ययनरत है। वह 30 अक्टूबर को स्कूल गया था। जहां स्कूल में स्कूल के संचालक और वहां कार्यरत अध्यापिका सरोज ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी।

पीठ पर ईंट रखकर मुर्गा बनाए रखा

छात्र की मां ने आरोप लगाया कि बेटे की पीठ पर एक घंटे तक दो ईंट रखकर मुर्गा बनाए रखा, इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। घर आकर उसने बताया कि सीने और पेट में बहुत दर्द हो रहा है व उल्टियां हो रही हैं। बेटे को पहले कातर के निजी अस्पताल लेकर गए। वहां से सुजानगढ़ अस्पताल लेकर गए, जहां से प्राथमिक जांच के बाद उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रैफर कर दिया। वहीं बीकानेर से चिकित्सकों ने छात्र को जयपुर रैफर कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है।

रिकवरी हो रही है

इस मामले में महात्मा गांधी अस्पताल के प्रशासन का कहना है कि बच्चा बीकानेर से रेफर होकर लाया गया। उस समय उसकी हालत गंभीर थी। उसकी रिकवरी हो रही है। वेंटिलेटर हटा दिया गया है। यहां उसकी पेट की एक सर्जरी भी हुई है।

संचालक का शर्मनाक बयान,हम तो ऐसे ही सुधारेंगे

पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि पति के साथ स्कूल संस्था प्रधान और शिक्षिका से बात करने गए। शिक्षकों ने गलती मानने के बजाय कहा कि, हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो हम उनको ऐसे ही सुधारेंगे, चाहे उसे पीटना पड़े।

Published on:

15 Nov 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: मासूम को मुर्गा बनाकर पीटा, 15 दिन से लड़ रहा जिंदगी से जंग, स्कूल संचालक का शर्मनाक बयान

