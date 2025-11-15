Rajasthan: मासूम को मुर्गा बनाकर पीटा, 15 दिन से लड़ रहा जिंदगी से जंग, स्कूल संचालक का शर्मनाक बयान

School of beating in Churu: जयपुर के एक निजी स्कूल में बीते दिनों एक बच्ची की मौत ने लोगों को झकझोर दिया वहीं अब चूरू के निजी स्कूल में कक्षा छठी के छात्र की शिक्षिका ने मुर्गा बनाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के कारण अस्पताल में भर्ती मासूम पिछले 15 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बच्चे की हालत बिगड़ने पर अब उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी पेट की सर्जरी भी हुई है। फिलहाल छात्र विवेक सोनी का जयपुर में एक अस्पताल में उपचार जारी है।