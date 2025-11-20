Rajasthan News : चूरू के बैरासर गुमाना गांव में पिस्तौल की नोक पर लूट, बुजुर्ग महिला से मारपीट

सादुलपुर. झुंझुनूं-सादुलपुर सड़क पर स्थित गांव बैरासर गुमाना में मंगलवार मध्यरात्रि एक कैंपर में आए लोगों ने एक घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर दो लाख रुपए नगद तथा लाखों के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना का मौका निरीक्षण किया। साथ ही झुंझुनूं (Jhunjhunu), मलसीसर, तारानगर (Taranagar) थाना क्षेत्र सहित हरियाणा (Haryana) के बहल, भिवानी आदि थाना क्षेत्र में घटना की सूचना देकर नाकाबंदी करवाई।
वहीं, मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डकैती है या चोरी की घटना, जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। मामले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने महिला से पूछताछ कर घटना की जानकारी प्राप्त की। हालांकि मामले में दिन भर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस भाग दौड़ करती रही लेकिन शाम छह बजे तक मामला दर्ज नहीं हुआ।
ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही ताराचंद पूनिया के घर 7-8 लोग एक कैंपरगाड़ी में सवार होकर पहुंचे। घर में उस समय संतोष पत्नी ताराचंद अकेली महिला थी, जिसको बदमाशों ने कमरे में बंधक बनाकर घर में वारदात को अंजाम दिया। महिला ने बताया कि हथियार सहित नकाब पोश लोग थे। शोर मचाया तो महिला के साथ मारपीट भी की। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी सिहाग ने मौके पर पहुंचकर घटना का मौका निरीक्षण कर जांच शुरू की।
बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला
दर्ज मामले में बताया कि रात में बदमाश जबरन घर में घुस आए और उसकी पत्नी संतोष गला दबाकर मारने का प्रयास किया। थप्पड़, मुक्कों, लात-घूंसों से मारपीट की। पिस्तौल दिखाकर धमकाया कि शोर शराबा किया तो जान से मार देंगे। घर में रखे सामान के बारे में दबाव डालकर पूछताछ की। डर के माहौल में बदमाशों ने हथियारों की नोक पर घर में रखा कीमती सामान लूट लिया।
सोने-चांदी के जेवरात व नगदी ले गए
थानाधिकारी ने बताया कि दर्ज मामले में बताया कि घर में घुसकर बदमाशों ने 8 जोड़ी चांदी की पाजेब, 1 सोने की हमेल, 1 सोने की चैन, 1 सोने का कड़ा, 2 सोने के मंगलसूत्र, 5 सोने की अंगूठियां, 2 जोड़ी सोने के झूमके, 2 सोने के ताबीज, 1 सोने का लॉकेट सहित घर में रखे 2 लाख 30 हजार नगद लेकर फरार हो गए। हमले में संतोष देवी के गले, हाथ, पैर, कमर और घुटनों पर चोटें आई हैं। गांव के लोग उन्हें बचाने पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे।
बुधवार देर शाम को हुआ मामला दर्ज
बैरासर गुमाना गांव में मंगलवार रात्रि को घर में घुसकर लूट और जानलेवा हमला करने की बड़ी वारदात का मामला बुधवार शाम करीब 7 बजे दर्ज हुआ। बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए न केवल मारपीट की, बल्कि पिस्तौल दिखाकर घर से लाखों रुपए का सोना-चांदी तथा नकदी लेकर फरार हो गए। इस संबंध में सिहाग ने बताया कि ताराचंद जाट निवासी बैरासर गुमाना ने मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया कि 18 नवंबर को मध्य रात्रि करीब करीब 12:30 बजे लगभग वह नोहरे में सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी संतोष देवी पुराने घर में अकेली सो रही थी। अचानक तेज चीख-पुकार सुनाई देने पर वह और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, तो देखा कि मौके पर एक बोलेरो गाड़ी और एक बाइक खड़ी मिली। इसी दौरान मुंह पर ढाटा बांधे 7-8 बदमाश घर से निकलते दिखाई दिए और वाहनों पर बैठकर फरार हो गए।
इनका कहना है
डकैती है या चोरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी गई है। राजेश कुमार सिहाग थाना अधिकारी सादुलपुर
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग