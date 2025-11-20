Rajasthan News : चूरू के बैरासर गुमाना गांव में पिस्तौल की नोक पर लूट, बुजुर्ग महिला से मारपीट

बैरासर गुमाना गांव में मंगलवार रात्रि को घर में घुसकर लूट और जानलेवा हमला करने की बड़ी वारदात का मामला बुधवार शाम करीब 7 बजे दर्ज हुआ। बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए न केवल मारपीट की, बल्कि पिस्तौल दिखाकर घर से लाखों रुपए का सोना-चांदी तथा नकदी लेकर फरार हो गए। इस संबंध में सिहाग ने बताया कि ताराचंद जाट निवासी बैरासर गुमाना ने मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया कि 18 नवंबर को मध्य रात्रि करीब करीब 12:30 बजे लगभग वह नोहरे में सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी संतोष देवी पुराने घर में अकेली सो रही थी। अचानक तेज चीख-पुकार सुनाई देने पर वह और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, तो देखा कि मौके पर एक बोलेरो गाड़ी और एक बाइक खड़ी मिली। इसी दौरान मुंह पर ढाटा बांधे 7-8 बदमाश घर से निकलते दिखाई दिए और वाहनों पर बैठकर फरार हो गए।