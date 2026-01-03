Weather : आबोहवा : कूल हुआ सर्द मौसम, रबी की फसल के लिए बना अनुकूल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में नहीं रहा ज्यादा अंतर

जिलेभर में हुई मावठ से खेत हुए हरेभरे

साल के पहले दिन जिलेभर में मावठ की बारिश (Winter Rainfall) होने से रबी फसल को काफी लाभ पहुंचने की संभावना है। किसानों के अनुसार रबी फसल में बोई गई चने की फसल को इस बारिश से लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरसो, गेंहू आदि फसलों को भी लाभ मिलेगा। किसानों का कहना है कि बारिश के बाद यदि पाळा नहीं पड़ता है तो फसलों के लिए अच्छा रहेगा। बूंटिया के शंकरलाल शर्मा ने बताया कि पौष में बारिश होना फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बार की रबी सीजन की शुरुआत में बारिश होने से बारानी में चने की बुवाई अच्छी हुई है। अभी तक मौसम ठीक रहा है और पौष में बारिश के बाद माघ माह में मौसम अनुकूल रहा तो रबी की फसल का उत्पादन अच्छा होगा।