Churu : पिता-पुत्र पर किया जानलेवा हमला, आरोपियों को सुनाई सात साल की सजा

चूरू. पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में एक माह से लेकर सात साल कैद की सजा सुनाने के साथ साथ अर्थ दंड भी लगाया है। लोक अभियोजक रौशन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस संबंध में परिवादी मोहम्मद अली खान ने 24 मार्च 2022 को शहर के कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में मोहम्मद अली ने बताया कि वह अपने बेटे मोहम्मद रफीक के साथ दोपहर एक बजे के करीब अपने घर जा रहा था। जब वे जीवण माता मंदिर के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे सोयल, सिंकदर, इकराम, सोनू शूटर व दो-तीन अन्य लोगों ने उसपर व उसके बेटे पर जान से मारने की नीयत से सरियों आदि से हमला कर दिया। शोर-शराबा करने पर मोहल्ले के लोगों ने छुड़ाया।