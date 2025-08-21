जेल की सलाखों के पीछे भी शिक्षा का उजाला : चूरू में बंदी जुड़ रहे इग्नू से

इनका कहना है

राजस्थान पुलिस जेल जयपुर महानिदेशक गोविंद गुप्ता की ओर किए गए इस नवाचार में जिले के बंदियों के लिए इग्नू के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की गई हैं। बीकानेर सेंट्रल जेल में इग्नू का विशेष अध्ययन केंद्र है जहां न केवल पंजीकृत बंदी शिक्षार्थियों की परीक्षा होगी, बल्कि इन्हें पाठ्य पुस्तक आदि उपलब्ध करवाई जाएगी। बंदियों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इससे बंदी अपने खाली समय का उपयोग अध्ययन में कर सकेंगे और इन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। नरेश स्वामी, जेल अधीक्षक चूरू