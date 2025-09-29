पर्यटन उद्योग का हब बनेगी यह हेरिटेज सिटी, स्थापत्य कला युक्त हवेलियां के भित्ति चित्रों में समाया सांस्कृतिक इतिहास

17वीं शताब्दी के बाद का स्वर्णिम रहा कालखंड चूरू के विकास के लिए स्वर्णिम रहा। एक ओर यहां के ठाकुर कुशल सिंह ने केवल गढ़ का निर्माण करवाया बल्कि चूरू शहर (Churu City) की सीमाओं पर परकोटा बनाया। रामगढ़िया और बीकानेरी दरवाजे से प्रवेश, शहर के बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए झारिया, महलां मोरी और भीतर शहर को ऐसा स्वरूप प्रदान किया कि उस जमाने में महाजन परिवारों समृद्ध चूरू व्यापार का मुख्य केंद्र तक रहा। गगनचुंबी हवेलियों के निर्माण सहित बने देवालयों की दीवारों तक में यहां का सांस्कृतिक इतिहास समाया हुआ है। जो पुरातात्विक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस जमाने के बलुआ पत्थर, चुने के गारें में बनी हवेलियों आज भी मील का पत्थर बनी हुई हैं। बस आवश्यकता है इनकी सारसंभाल की, यदि ऐसा होता है तो चूरू पर्यटन की दृष्टि से देश का बड़ाकेंद्र बन सकता है।