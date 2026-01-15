Vaibhav Suryavanshi Success Story: भारतीय क्रिकेट का उभरता चेहरा वैभव सूर्यवंशी का नाम हर भारतीय क्रिकेट फैन की जुबान पर है। मात्र 14 साल की उम्र में ही क्रिकेट जगत में तहलका मचा देने वाले वैभव अभी भारत की अंडर19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। इतनी छोटी उम्र में ही वैभव ने कई ऐसी उपलब्धियां अपने नाम कर दी हैं, जो एक सामान्य खिलाड़ी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। बल्लेबाजी में अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाने वाले वैभव सभी को अपने बेबाक अंदाज से प्रभावित कर चुके हैं। आइए देखते हैं वैभव के बिहार के समस्तीपुर जिले से निकलकर भारतीय क्रिकेट तक पहुंचने की कहानी, उनके स्ट्रगल और सक्सेस के बारे में।