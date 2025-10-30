सिर में गेंद लगने से 17 वर्षीय क्रिकेटर की मौत, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेन ऑस्टिन। (फोटो सोर्स: एक्स@/FerntreeGullyCricketClub)
17 Year Old Cricketer Dies: सिर में गेंद लगने से एक 17 वर्षीय युवा क्रिकेटर की मौत दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई बेन ऑस्टिन कथित तौर पर मंगलवार की दोपहर मेलबर्न के फर्नट्री गली स्थित वैली ट्यू रिजर्व में अभ्यास कर रहे थे, इसी दौरान ये दिल दहला देने वाली घटना घटी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ये खिलाड़ी हेलमेट पहनकर नेट्स में एक स्वचालित बॉलिंग मशीन से अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान उसे सिर और गर्दन पर गेंद लग गईं। इसके बाद उसके साथी उसे तत्काल गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले गए। जहां इलाज के दौरान बुधवार को इस क्रिकेटर ने दम तोड़ दिया। इस घटना से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने गुरुवार सुबह एक बयान जारी करते हुए बेन की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही कहा कि पूरा क्रिकेट समुदाय इस घटना से स्तब्ध है। क्लब ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बेन के निधन से हम बेहद स्तब्ध हैं और उनके निधन का प्रभाव हमारे क्रिकेट समुदाय के सभी लोगों पर पड़ेगा। हमारी संवेदनाए और प्रार्थनाएं उनके परिजन जेस, ट्रेसी, कूपर और जैक, उनके दोस्तों और उन सभी के साथ हैं, जो बेन को जानते थे और जो खुशी उन्होंने लाई थी।
बेन को उनके क्लब ने एक स्टार क्रिकेटर, बेहतरीन लीडर और एक बेहतरीन युवा बताया। उन्होंने मुलग्रेव और एल्डन पार्क क्रिकेट क्लबों का भी प्रतिनिधित्व किया और वेवर्ली पार्क हॉक्स के लिए जूनियर फुटबॉल भी खेला।
फर्नट्री गली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अर्नी वाल्टर्स ने ऑस्टिन को प्रतिभाशाली और लोकप्रिय बताते हुए कहा कि हम अपने क्लबों और क्रिकेट परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।
वहीं, विक्टोरिया के शिक्षा मंत्री बेन कैरोल ने कहा कि बेन के रोविल सेकंडरी कॉलेज के छात्रों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे। हम उन्हें गले लगाएंगे और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। यह एक ऐसी त्रासदी है, जो उस स्थानीय समुदाय को कई वर्षों तक याद रहेगी।
बता दें कि ऑस्टिन की मौत की तुलना 2014 की उस त्रासदी से की जा रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट बल्लेबाज फिलिप ह्यूज़ की मृत्यु हो गई थी, जिनकी शेफ़ील्ड शील्ड मैच के दौरान गर्दन में चोट लग गई थी। ह्यूज़ की मौत ने क्रिकेट में व्यापक सुरक्षा सुधारों के लिए प्रेरित किया।
हालांकि ऐसी मौतें दुर्लभ हैं, बेन ऑस्टिन के निधन ने एक बार फिर क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है, जिससे सभी को प्रशिक्षण सत्रों में भी होने वाले खतरों की याद दिलाई है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग