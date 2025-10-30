सिर में गेंद लगने से 17 वर्षीय क्रिकेटर की मौत, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

17 Year Old Cricketer Dies: सिर में गेंद लगने से एक 17 वर्षीय युवा क्रिकेटर की मौत दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऑस्‍ट्रेलियाई बेन ऑस्टिन कथित तौर पर मंगलवार की दोपहर मेलबर्न के फर्नट्री गली स्थित वैली ट्यू रिजर्व में अभ्‍यास कर रहे थे, इसी दौरान ये दिल दहला देने वाली घटना घटी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ये खिलाड़ी हेलमेट पहनकर नेट्स में एक स्वचालित बॉलिंग मशीन से अभ्‍यास कर रहा था। इसी दौरान उसे सिर और गर्दन पर गेंद लग गईं। इसके बाद उसके साथी उसे तत्‍काल गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले गए। जहां इलाज के दौरान बुधवार को इस क्रिकेटर ने दम तोड़ दिया। इस घटना से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।