1996 के इस विश्व विजेता कप्तान को किया जाएगा गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Arjuna Ranatunga set to be arrested: श्रीलंका से खबर आ रही है कि पूर्व विश्‍व विजेता कप्‍तान अर्जुन रणतुंगा को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक कोर्ट को बताया गया है कि श्रीलंकाई अधिकारी रणतुंगा को पेट्रोलियम मंत्री रहने के दौरान उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। एक भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था के अनुसार, रणतुंगा और उनके भाई पर लंबे समय के तेल खरीद कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में बदलाव करने और ऊंची कीमतों पर स्पॉट खरीदारी करने का आरोप है। ज्ञात हो कि 62 वर्षीय अर्जुन रणतुंगा ने 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया को हराकर श्रीलंका खिताब जिताया था।