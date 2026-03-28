बेन डकेट के IPL 2026 से हटने के बाद इंग्लैंड के इन 2 खिलाड़ियों ने ठुकराया का रिप्लेसमेंट ऑफर

यह साफ है कि कई इंग्लिश क्रिकेटरों को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की ज़्यादा परवाह नहीं है। ऐसा क्यों है? खैर, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को अच्छी-खासी रकम देता है। यह जानते हुए कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट को चुनेंगे, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को मैच फीस और बोनस के अलावा 1.42 करोड़ रुपये मिलते हैं। दूसरे खिलाड़ियों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 8.73 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।