3 भारतीय बल्लेबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नही हुए आउट

दोस्तों वनडे क्रिकेट की शुरुआत 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुए वनडे मुकाबले से हुई थी। तब से लेकर अब तक बहुत से वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। जिसमें कई बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हैं और आउट हो जाते हैं। लेकिन वही भारत के तीन ऐसे बल्लेबाज भी है, जो वनडे क्रिकेट में कभी आउट ही नहीं हुए

नई दिल्ली Updated: May 24, 2022 07:47:49 pm

Cricket Records: विश्व क्रिकेट में पहला वनडे 5 जनवरी 1971 (First ODI in cricket History) को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच खेला गया था। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 1981 को अपना पहला वनडे मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तब से लेकर अब तक भारत ने न जाने कितने ही वनडे मुकाबले खेले हैं। इस दौरान भारतीय टीम के लिए कई धुरंधर बल्लेबाजों ने अपना खेल दिखाया, जिन्होंने इस खेल में खूब नाम कमाया। जैसे वनडे में भारत की तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े दिग्गज रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हैं, जो वनडे क्रिकेट में कभी आउट ही नहीं हुए। तो कौन है ये बल्लेबाज, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

Saurabh Tiwari

1) फैज फजल (Faiz Fazal)



1) फैज फजल (Faiz Fazal)



भारतीय क्रिकेटर फैज फजल (Faiz Fazal) भी उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शुमार हैं, जो भारत के लिए खेलते हुए कभी भी वनडे क्रिकेट में आउट नहीं हुए। बता दें कि फजल ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम जगह पाई थी। हालांकि उन्हें केवल एक ही वनडे मैच खेलने का मौका मिल पाया था। उन्होंने अपने करियर का पहला और आखिरी मुकाबला साल 2016 में जिंबाब्वे के खिलाफ खेला। इस मैच में वह 55 रन बनाकर नाबाद रहे थे, इसके बाद उन्हें कभी भी वनडे खेलने का मौका नहीं मिला।



2) भरत रेड्डी (Bharath Reddy)



भरत रेड्डी (Bharath Reddy) भी भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो वनडे क्रिकेट में कभी आउट नहीं हुए। हालांकि आप में से बहुत कम लोग ही भरत रेड्डी के बारे में जानते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि भरत रेड्डी ने इंडिया के लिए सिर्फ तीन वनडे मुकाबले ही खेले हैं। उन्होंने भारत के लिए 1978 से लेकर 1981 तक 3 वनडे मैच खेले। इस दौरान उन्हें दो बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इन दोनों ही मैचों में भरत नाबाद रहे। इसके बाद इन्हें कभी टीम इंडिया में दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला।



3) सौरव तिवारी (Saurabh Tiwari)



सौरभ तिवारी (Saurabh Tiwari) भी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बलबूते भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। बता दें की सौरभ तिवारी ने भारत के लिए तीन वनडे मुकाबले खेले हैं। उन्हें साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खेलने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने सीरीज में दो बार बल्लेबाजी की और कुल 49 रन बनाए, दोनों ही मौके पर वह नाबाद रहे, इसके बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले।

