सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन अश्विन सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, पत्नी ने किया खुलासा

नई दिल्ली। रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) रविवार रात को काफी दर्द में थे और सोमवार सुबह जब उठे तो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अश्विन की पत्नी पृथी (Prithi Ashwin) ने इस बात की जानकारी दी।अश्विन ने सिडनी क्रिक्रेट ग्राउंड (एससीजी) पर खेले तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन सोमवार को हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) के साथ 62 रनों की साझेदारी की और टिकाऊ बल्लेबाजी करते हुए मैच को ड्रॉ करा दिया। अश्विन ने 128 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने तकरीबन 40 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी की।

The man went to bed last night with a terrible back tweak and in unbelievable pain. He could not stand up straight when he woke up this morning. Could not bend down to tie his shoe laces. I am amazed at what @ashwinravi99 pulled off today.