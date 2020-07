3TC Solidarity Cup : Ab De villiers के धमाके से Team Eagles ने जमाया खिताब पर कब्जा

सेंचुरियन : एबी डिविलियर्स (Ab De villiers) दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं, यह उन्होंने एक बार फिर साबित किया। 2018 में उन्होंने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास (Retire From International Cricket) लिया था, तब वह क्रिकेट के शीर्ष पर थे और अब भी उसी फॉर्म और लय में हैं, यह बात उन्होंने एक बार फिर साबित की। डिविलियर्स ने अपनी विस्फोटक पारी के दम पर यहां सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान पर खेले गए 3टीसी सॉलिडेरिटी कप (3TC Solidarity Cup) में शनिवार को अपनी टीम ईगल्स (Eagles) को विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई।

दिखाया जबरदस्त फॉर्म

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की कोशिशों में जुटे डिविलियर्स ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (Cricket South Africa) की ओर से कराये जा रहे अधिकृत टूर्नामेंट में ईगल्स टीम की कप्तानी करते हुए महज 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और 24 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेली। यह डिविलियर्स की बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि ईगल्स ने 12 ओवर में 160 रन बनाए। पहले हाफ में ईगल्स की प्रतिद्वंद्वी टीम काइट्स (Kites) और किंग फिशर्स (King Fishers) ने क्रमश: एक विकेट के नुकसान पर 58 और दो विकेट पर 56 रन बनाए। इस तरह किंग फिशर्स की टीम पहले हाफ से ही बाहर हो गई। दूसरा हाफ ईगल्स और काइट्स के बीच खेला गया।

