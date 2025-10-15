ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में खेली गईं 5 सबसे बड़ी पारियां, टॉप 5 में दो बार रोहित शर्मा का नाम

रोहित शर्मा का पहला वनडे दोहरा शतक नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था (Photo - ANI)
Top 5 innings by indian batsman against Australia: भारतीय क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है। पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हमेशा संघर्षपूर्ण पूर्ण और रोमांचक होते रहे हैं। कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपने जीवन की श्रेष्ठ पारियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली हैं। मौजूदा टीम में रोहित, विराट और गिल जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किन पांच भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बड़ी पारियां खेली है।
भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक रोहित शर्मा की 209 रनों की पारी है, जो उन्होंने नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला दोहरा शतक था। रोहित ने 158 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 16 छक्के जड़े, जिससे भारत ने 383 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी ने रोहित को 'हिटमैन' की उपाधि दिलाई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी वनडे पारी का रिकॉर्ड बनाया।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 2009 में हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 रनों की शानदार पारी खेली। 141 गेंदों की इस पारी में सचिन ने अपनी क्लास और आक्रामकता का बेजोड़ नमूना पेश किया। भारत 351 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था, और सचिन की इस पारी ने जीत की उम्मीद जगाई थी। हालांकि, भारत यह मैच 3 रनों से हार गया, लेकिन सचिन की यह पारी आज भी प्रशंसकों के जेहन में बसी हुई है।
रोहित शर्मा का नाम इस सूची में एक बार फिर आता है। 2016 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने नाबाद 171 रनों की शानदार पारी खेली। यह पारी उनकी तकनीक और धैर्य का शानदार उदाहरण थी। हालांकि, भारत यह मैच हार गया, लेकिन रोहित की इस पारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खासा परेशान किया। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी वनडे पारी थी।
सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 2019 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंदों पर 143 रनों की धमाकेदार पारी खेली। धवन की इस आक्रामक पारी में कई शानदार शॉट्स शामिल थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बेबस कर दिया। इस पारी की बदौलत भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, और धवन ने साबित किया कि वह बड़े मैचों में बड़े रन बनाने की काबिलियत रखते हैं।
भारत के पूर्व कप्तान और 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी ने 2013 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 121 गेंदों पर 139 रनों की शानदार पारी खेली। धोनी की इस पारी में उनकी फिनिशिंग क्षमता और दबाव में रन बनाने की कला साफ झलकती थी। इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और धोनी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी की ताकत को एक बार फिर सामने लाया।
