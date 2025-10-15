ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में खेली गईं 5 सबसे बड़ी पारियां, टॉप 5 में दो बार रोहित शर्मा का नाम

भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक रोहित शर्मा की 209 रनों की पारी है, जो उन्होंने नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला दोहरा शतक था। रोहित ने 158 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 16 छक्के जड़े, जिससे भारत ने 383 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी ने रोहित को 'हिटमैन' की उपाधि दिलाई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी वनडे पारी का रिकॉर्ड बनाया।