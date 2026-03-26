IPL 2026 में धमाल मचा सकते हैं ये 5 विदेशी बल्लेबाज, अकेले मैच जिताने की रखते हैं क्षमता

IPL 2026: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। हर साल की तरह आईपीएल 2026 में भी विस्फोटक विदेशी बल्लेबाजों की एक नई लहर देखने की उम्मीद है, जो टूर्नामेंट पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। चाहे वे पावर हिटर हों, तकनीकी रूप से मजबूत टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हों या फिर हरफनमौला मिडिल-ऑर्डर फिनिशर हों, विदेशी खिलाड़ी अक्सर आईपीएल अभियानों के नतीजों को तय करते हैं। फैंस बेसब्री से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन विदेशी खिलाड़ियों में मैच जिताने की क्षमता है। आइये आज हम आपको ऐसे पांच विदेशी प्‍लेयर्स के बारे में बताते हैं, जो अकेले मैच जिताने की क्षमता रखते हैं।