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IPL 2026 में धमाल मचा सकते हैं ये 5 विदेशी बल्लेबाज, अकेले मैच जिताने की रखते हैं क्षमता

IPL 2026 में भारतीयों के साथ विदेशी बल्लेबाज भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। चाहे पावर हिटर हों, टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हों या फिर हरफनमौला फिनिशर विदेशी खिलाड़ी अक्सर आईपीएल के नतीजों पर असर डालते हैं। आज हम ऐसे पांच प्‍लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस बार अपनी टीमों के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं।

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भारत

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lokesh verma

Mar 26, 2026

IPL 2026

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। । (फोटो सोर्स: IPL)

IPL 2026: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। हर साल की तरह आईपीएल 2026 में भी विस्फोटक विदेशी बल्लेबाजों की एक नई लहर देखने की उम्मीद है, जो टूर्नामेंट पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। चाहे वे पावर हिटर हों, तकनीकी रूप से मजबूत टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हों या फिर हरफनमौला मिडिल-ऑर्डर फिनिशर हों, विदेशी खिलाड़ी अक्सर आईपीएल अभियानों के नतीजों को तय करते हैं। फैंस बेसब्री से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन विदेशी खिलाड़ियों में मैच जिताने की क्षमता है। आइये आज हम आपको ऐसे पांच विदेशी प्‍लेयर्स के बारे में बताते हैं, जो अकेले मैच जिताने की क्षमता रखते हैं।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में टिम सीफर्ट ने मचाया था धमाल

न्‍यूजीलैंड के टिम सीफर्ट आईपीएल 2026 में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उतर रहे हैं, जिन्‍होंने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अपनी विस्फोटक बल्‍लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। स्वाभाविक रूप से आक्रामक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज सीफर्ट ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टूर्नामेंट में 46 से ज्‍यादा के औसत और 160 से ज्‍यादा के स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए।

वे दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। वह टी20 वर्ल्‍ड कप में दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे। दुनिया भर की लीगों में खेलने के अनुभव और एक '360-डिग्री बल्लेबाज' के तौर पर अपनी पहचान के साथ, वे टॉप-ऑर्डर में बहुमुखी प्रतिभा पेश करते हैं। पावरप्ले में उनका दबदबा मैच का रुख बदल सकता है।

फिन एलन के नाम T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक

न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर फिन एलन एक और ऐसा नाम है, जो टिम सीफर्ट के साथ इस लिस्ट में शामिल है। 2025–26 के T20 सीजन में अपने असाधारण प्रदर्शन और T20 वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड-तोड़ अभियान के दम पर एलन निश्चित रूप से एक ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन पर सबकी नजरें टिकी होंगी। उन्‍होंने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाकर अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग का जलवा दिखाया। सेमी फाइनल में सिर्फ 33 गेंदों पर 100* रन की शानदार पारी खेली।

उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई अहम और आक्रामक पारियां भी खेलीं, जिसमें एक रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी में बनाए गए 84 रन और कई हाई-स्ट्राइक-रेट वाली छोटी-छोटी पारियां शामिल हैं। उन्‍होंने टी20 वर्ल्‍ड कप में 200 के स्‍ट्राइक रेट से 298 रन बनाए। वह आईपीएल के हाई इंटेंट फॉर्मेट में एकदम फिट बैठते हैं।

T20 सर्किट में तेजी से उभरे जैकब बेथेल

इंग्‍लैंड के जैकब बेथेल T20 सर्किट में तेजी से उभरे हैं। इसका श्रेय 2025–26 के T20 सीजन के दौरान उनकी जबरदस्त तरक्की और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन को जाता है। जहां वह इंग्लैंड टीम के लिए सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इंग्लैंड के इस युवा ऑलराउंडर ने टूर्नामेंट में 35 के शानदार औसत और 150 से ज्‍यादा के स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की काबिलियत दिखाई।

उनका सबसे यादगार पल सेमीफ़ाइनल में आया, जहां उन्होंने भारत के ख़िलाफ 48 गेंदों पर 105 रन की एक सांस रोक देने वाली विस्‍फोटक पारी खेली और टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी चेज में से एक को लगभग पूरा ही कर दिया था। दबाव को संभालने की क्षमता और हर तरह के हालात में ढल जाने की काबिलियत उन्हें IPL क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

कैमरून ग्रीन को दुनिया भर की लीग्स में खेलने का अनुभव

T20 वर्ल्ड कप 2026 में औसत प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन इस सूची में अपनी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें सीमित मौके मिले और वह सिर्फ 24 रन ही बना पाए, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनका कुल प्रदर्शन ज्‍यादा उम्मीद जगाता है। इसमें हाल के मैचों में उनकी प्रभावशाली छोटी-छोटी पारियां और 150 से ज्‍यादा का स्ट्राइक रेट शामिल है।

इसके अलावा ग्रीन एक पावर-हिटिंग बल्लेबाज और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर दोहरी काबिलियत रखते हैं। उनकी हर हालात में ढल जाने की क्षमता, दुनिया भर की लीग्स में खेलने का अनुभव और आईपीएल में खुद को साबित करने का रिकॉर्ड उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है।

पथुम निसांका की ताकत टाइमिंग, प्लेसमेंट और स्ट्राइक रोटेशन

श्रीलंका के भरोसेमंद टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पथुम निसांका ने 2025–26 के T20 सीजन में अपनी निरंतरता और टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत वह आईपीएल में भी एक मजबूत दावा पेश कर सकते हैं। निसांका ने इस टूर्नामेंट में 35 से ज्‍यादा के औसत और करीब 150 के स्‍ट्राइक रेट से 211 रन बनाए।

कई आक्रामक ओपनर्स के विपरीत उनकी ताकत टाइमिंग, प्लेसमेंट और स्ट्राइक रोटेशन में है, जो T20 बैटिंग लाइनअप में संतुलन लाती है। इसके अलावा स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में ढलने की उनकी क्षमता आईपीएल में खासकर दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लाइनअप में बेहद कीमती साबित हो सकती है।

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IPL 2026

Published on:

26 Mar 2026 09:31 am

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