IPL 2026 के लिए 9 टीमों के कप्तान तय, अब सबकी नजर इस टीम पर

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)
IPL 2026 की रिटेंशन लिस्ट सामने आने के बाद अब सभी टीमों ने दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, ताकि कमियों को पूरा करने के लिए अच्छे विकल्प तलाशे जा सकें। इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को टीम की कमान सौंपने की घोषणा भी कर दी है। इसका मतलब है कि 9 टीमों ने आईपीएल के 19वें सीजन के लिए अपने कप्तान तय कर लिए है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वे टीमें हैं, जिन्होंने अपने कप्तानों में कोई बदलाव नहीं किया है या नहीं करेंगी। हालांकि उप-कप्तानी की भूमिका के लिए नए चेहरे सामने आ सकते हैं। अब सबकी नजर राजस्थान रायल्स पर टिकी हैं, जिसे संजू सैमसन के जाने के बाद अपना नया कप्तान चुनना है।
चेन्नई सुपर किंग्स - रुतुराज गायकवाड़
सनराइजर्स हैदराबाद - पैट कमिंस
गुजरात टाइटन्स - शुभमन गिल
लखनऊ सुपर जायंट्स - ऋषभ पंत
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - रजत पाटीदार
दिल्ली कैपिटल्स - अक्षर पटेल
पंजाब किंग्स - श्रेयस अय्यर
मुंबई इंडियंस - हार्दिक पंड्या
कोलकाता नाइट राइडर्स - अजिंक्य रहाणे
राजस्थान रॉयल्स - अभी तय नहीं
दरअसल, ऐसे संकेत हैं कि सीएसके, राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड के बाद अपने नए खिलाड़ी संजू सैमसन को अपना उप-कप्तान बना सकता है। बेशक, एमएस धोनी अपनी नेतृत्वकारी भूमिका में बने रहेंगे, लेकिन इस सलामी बल्लेबाज को चेन्नई में भी जिम्मेदारी मिलनी तय है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स से संजू के जाने पर अब नया कप्तान चुनना होगा। रिपोर्ट में रवींद्र जडेजा को कप्तानी सौंपनी की बात कही जा रही है। ऐसे में रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को उप कप्तानी सौंपी जा सकती है। दूसरी ओर, पंजाब किंग्स इस भूमिका के लिए शशांक सिंह को चुन सकता है।
जहां तक आईपीएल 2026 के रिटेंशन की बात है तो कुछ चौंकाने वाले खिलाड़ी बाहर हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने डेवोन कॉनवे और मथीशा पथिराना को बाहर कर दिया, मुंबई इंडियंस ने मुजीब उर रहमान को जाने दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने फाफ डु प्लेसिस को अलविदा कह दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने डेविड मिलर और रवि बिश्नोई को रिलीज कर दिया। केकेआर ने किसी तरह आंद्रे रसेल को रिलीज़ कर दिया।
अब आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली है। साथ ही यह सिर्फ़ एक दिवसीय आयोजन होगा, क्योंकि यह एक छोटी नीलामी है और सभी फ्रैंचाइजियों के लिए ज्यादा स्थान नहीं बचे हैं।
