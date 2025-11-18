IPL 2026 के लिए 9 टीमों के कप्तान तय, अब सबकी नजर इस टीम पर

IPL 2026 की रिटेंशन लिस्‍ट सामने आने के बाद अब सभी टीमों ने दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्‍शन के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, ताकि कमियों को पूरा करने के लिए अच्‍छे विकल्‍प तलाशे जा सकें। इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को टीम की कमान सौंपने की घोषणा भी कर दी है। इसका मतलब है कि 9 टीमों ने आईपीएल के 19वें सीजन के लिए अपने कप्तान तय कर लिए है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वे टीमें हैं, जिन्होंने अपने कप्तानों में कोई बदलाव नहीं किया है या नहीं करेंगी। हालांकि उप-कप्तानी की भूमिका के लिए नए चेहरे सामने आ सकते हैं। अब सबकी नजर राजस्‍थान रायल्‍स पर टिकी हैं, जिसे संजू सैमसन के जाने के बाद अपना नया कप्‍तान चुनना है।