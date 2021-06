VIDEO: इस छोटे से बच्चे ने किया महेंद्र सिंह धोनी जैसा चत्मकार

नई दिल्ली। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहां हर आयु वर्ग के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। चाहे बच्चे, युवा हों या फिर बूढ़े। खासकर बच्चों में इसका क्रेज ज्यादा देखा जा सकता है। हाल ही टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है।

धोनी बना छोटा सा बच्चा

दरअसल, आकाश चोपड़ा ने एक 6 वर्षीय बच्चे के क्रिकेट खेलने का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ये छोटा सा बच्चा जमीनी शॉट लगाने की बजाय लगातार हवाई फायर कर रहा है। इतना नहीं ये बच्चा ऐसे परफेक्शन से हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहा है खुद एमएस धोनी (MS Dhoni) भी इसे देखकर सन्न रह जाएंगे। क्योंकि यह छोटा सा बच्चा हुबहू धोनी जैसा चत्मकार करता दिख रहा है।

कई तरह के शॉट लगाता है ये बच्चा

कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने जिस छोटे से बच्चे का वीडियो शेयर किया है उसमें वह लगातार हवाई फायर कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर धोनी का ट्रेडमार्क शॉट है। वैसे इस बच्चे ने इस शॉट के जरिए खुद को धोनी से तो मिलवाया ही, साथ ही ये भी दिखाया है कि उनके तरकस में कितने सारे शॉट्स हैं। उसने लेग साइड में स्लॉग स्वीप शॉट भी खेला। इस बच्चे को खेलते देखकर ऐसा लगता है कि इसे जमीनी शॉट नहीं बल्कि टी20 की तरह बस गेंदों को बाउंड्री पार भेजना आता है। आकाश चोपड़ा ने धोनी जैसा चमत्कार करने वाले इस बच्चे को नन्हें कलाकार का नाम दिया है।

