IPL 2026 के लिए शाहरुख खान की KKR को मिला नया हेड कोच, टीम इंडिया के इस पूर्व कोच को सौंपी जिम्मेदारी

Abhishek Nayar becomes new KKR head coach: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आखिरकार अपना फैसला बदल दिया है। एक और निराशाजनक आईपीएल सीजन के बाद फ्रैंचाइज़ी ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले चंद्रकांत पंडित की जगह अभिषेक नायर को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नायर को पिछले हफ्ते इस फैसले के बारे में सूचना दे दी गई थी।