IPL 2026 के लिए शाहरुख खान की KKR को मिला नया हेड कोच, टीम इंडिया के इस पूर्व कोच को सौंपी जिम्मेदारी

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
Abhishek Nayar becomes new KKR head coach: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आखिरकार अपना फैसला बदल दिया है। एक और निराशाजनक आईपीएल सीजन के बाद फ्रैंचाइज़ी ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले चंद्रकांत पंडित की जगह अभिषेक नायर को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नायर को पिछले हफ्ते इस फैसले के बारे में सूचना दे दी गई थी।
बता दें कि अभिषेक नायर लंबे समय से चुपचाप पर्दे के पीछे से क्रिकेटरों को तराशने, उनकी फिटनेस में सुधार और उन्हें आत्मविश्वासी बनाने में मदद की है। चाहे वह केकेआर में वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह हों या फिर रोहित शर्मा को वजन कम करने में मदद करना और ऑफ-सीज़न में केएल राहुल की मदद करना हो। अब उन्हें डगआउट से ही जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर ऐसा करने का मौका मिल रहा है।
केकेआर का यह फैसला फ्रैंचाइजी के चंद्रकांत पंडित से नाता तोड़ने के बाद आया है, जिनके तरीके कथित तौर पर टी20 सेटअप के अनुरूप नहीं थे। वहीं, नायर वर्षों से टीम के थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं। हालांकि पहले ऐसी अफवाहें थीं कि केकेआर पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन को लाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अब पता चला कि यह एक और बाएं हाथ के खिलाड़ी नायर, जो पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं।
भारतीय टीम के साथ सहायक कोच के रूप में काम करने के बाद नायर पिछले सीजन से केकेआर के बैकरूम स्टाफ का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केकेआर की अकादमी चलाने और फ्रैंचाइजी की विकास प्रणाली के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए, उनका प्रमोशन कोई जुआ नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है, जिसका खिलाड़ी पहले से ही सम्मान करते हैं।
भारतीय क्रिकेट में नायर रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और केएल राहुल समेत कई शीर्ष क्रिकेटरों के लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी फॉर्म, आत्मविश्वास और फिटनेस को फिर से हासिल करने में मदद की है। हाल ही में उन्होंने रोहित शर्मा का वजन कम करने में मदद की है। उन्हीं के मागदर्शन में रोहित ने 10 किलोग्राम से अधिक वजन कम किया और भारत के लिए वनडे वापसी से पहले अपनी मैच फिटनेस हासिल की।
