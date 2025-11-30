SMAT 2025: टी20 में दूसरी बार बने 300 से ज्यादा रन, अभिषेक के तूफानी शतक की मदद से पंजाब ने बनाया इतने रनों का स्कोर

स्कोर टीम विपक्षी टीम मैदान तारीख

349/5 बड़ौदा सिक्किम इंदौर 5 दिसंबर 2024

310/5 पंजाब बंगाल हैदराबाद 30 नवंबर 2025

275/6 पंजाब आंध्र रांची 17 अक्टूबर 2023

266/6 सौराष्ट्र बड़ौदा इंदौर 1 दिसंबर 2024

258/4 मुंबई सिक्किम इंदौर 21 फरवरी 2019

255/2 हरियाणा अरुणाचल प्रदेश मुंबई 25 नवंबर 2024

252/4 आंध्र मणिपुर मुलपाडु 2 मार्च 2019

251/5 गुजरात कर्नाटक इंदौर 5 दिसंबर 2024

250/4 मुंबई गोवा हैदराबाद 23 नवंबर 2024

250/3 कर्नाटक सर्विसेज विजयनगरम 12 नवंबर 2019

248/4 हैदराबाद मेघालय सौराष्ट्र 23 नवंबर 2024

246/5 रेलवे अरुणाचल प्रदेश रांची 17 अक्टूबर 2023

244/4 मध्य प्रदेश मेघालय वानखेड़े 14 नवंबर 2019

244/4 आंध्र नागालैंड मुलपाडु 22 फरवरी 2019

243/3 मुंबई पंजाब सूरत 27 नवंबर 2019

243/4 झारखंड मणिपुर मुंबई 25 नवंबर 2024

242/4 उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश वानखेड़े 1 दिसंबर 2024

242/4 कर्नाटक मिजोरम कटक 25 फरवरी 2019

240/4 सौराष्ट्र मणिपुर रांची 19 अक्टूबर 2023

238/2 जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश न्यू चंडीगढ़ 12 अक्टूबर 2022

237/6 गोवा नागालैंड हैदराबाद 5 दिसंबर 2024

236/9 दिल्ली आंध्र वडोदरा 3 जनवरी 2016

235/3 उत्तर प्रदेश बंगाल ईडन गार्डन्स 22 जनवरी 2018

235/5 सौराष्ट्र तमिलनाडु इंदौर 3 दिसंबर 2024

234/6 बंगाल अरुणाचल प्रदेश कटक 27 फरवरी 2019

234/5 तमिलनाडु त्रिपुरा इंदौर 23 नवंबर 2024

234/5 केरल मुंबई हैदराबाद 29 नवंबर 2024

234/4 हिमाचल सिक्किम डी वाई पाटिल 27 अक्टूबर 2023

233/6 मुंबई आंध्र हैदराबाद 5 दिसंबर 2024

233/3 दिल्ली उत्तर प्रदेश वानखेड़े 23 नवंबर 2024

233/7 सौराष्ट्र विदर्भ इंदौर 13 जनवरी 2021

233/3 झारखंड असम जादवपुर यूनिवर्सिटी 14 जनवरी 2021

233/3 गुजरात केरल इंदौर 30 मार्च 2013

233/5 पंजाब गुजरात रांची 23 अक्टूबर 2023

232/6 गोवा आंध्र रांची 16 अक्टूबर 2023

231/4 महाराष्ट्र सर्विसेज हैदराबाद 5 दिसंबर 2024

231/4 असम हिमाचल डी वाई पाटिल 25 अक्टूबर 2023

230/6 मेघालय मिजोरम चेन्नई 13 जनवरी 2021

230/3 मुंबई असम राजकोट 14 अक्टूबर 2022

229/4 आंध्र मुंबई हैदराबाद 5 दिसंबर 2024

229/6 हिमाचल असम डी वाई पाटिल 25 अक्टूबर 2023

228/6 पुडुचेरी आंध्र वानखेड़े 15 जनवरी 2021

228/4 आंध्र अरुणाचल प्रदेश रांची 19 अक्टूबर 2023

226/4 कर्नाटक अरुणाचल प्रदेश कटक 24 फरवरी 2019

226/4 आंध्र पुडुचेरी वानखेड़े 15 जनवरी 2021

226/2 ओडिशा असम डीवाई पाटिल 16 अक्टूबर 2023

225/4 पंजाब कर्नाटक ईडन गार्डन्स 1 नवंबर 2022

225/8 दिल्ली सर्विसेज दिल्ली 16 जनवरी 2018

225/3 हिमाचल सर्विसेज डी वाई पाटिल 23 अक्टूबर 2023

225/3 बंगाल पुडुचेरी न्यू चंडीगढ़ 19 अक्टूबर 2023

224/4 मुंबई विदर्भ अलूर 11 दिसंबर 2024

224/4 हैदराबाद गोवा चेन्नई 29 जनवरी 2017

224/8 गोवा मुंबई हैदराबाद 23 नवंबर 2024

224/4 जम्मू कश्मीर झारखंड मुंबई 23 नवंबर 2024

224/7 कर्नाटक त्रिपुरा देहरादून 27 अक्टूबर 2023

224/4 राजस्थान बिहार सौराष्ट्र 23 नवंबर 2024

223/4 पंजाब बड़ौदा मोहाली 6 नवंबर 2023

222/7 बड़ौदा तमिलनाडु इंदौर 27 नवंबर 2024