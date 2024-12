Vijay Hazare Trophy: अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों के उड़ाए होश, महज 96 गेंद में ठोके 170 रन

अभिषेक ने खेली अपनी सबसे बड़ी पारी सौराष्ट्र के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की शुरुआत शानदार रही। कप्तान अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने सौराष्ट्र के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों ओपनर ने ना सिर्फ शतक ठोके बल्कि 31 ओवर में पहले विकेट के लिए 298 रन की साझेदारी कर सौराष्ट्र को पूरी तरह दबाव में ला दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में पहले विकेट के लिए संयुक्त रूप से यह दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

विजय हजारे ट्रॉफी का संयुक्त 5वां बड़ा स्कोर तमिलनाडु ने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 506 रन बनाए थे, जो विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक सर्वोच्च स्कोर है। यह एक पारी में 500 रन बनाने वाली एकमात्र टीम है। वहीं टूर्नामेंट में पंजाब संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली 5वीं टीम हैं। आइए, विजय हजारे ट्रॉफी में बने सर्वोच्च स्कोर पर डालते हैं एक नजर-

तमिलनाडु 506/2 vs अरुणाचल प्रदेश (2022)मुंबई 457/4 vs पुडुचेरी (2021)महाराष्ट्र 427/6 vs मणिपुर (2023)बंगाल 426/4 vs सर्विसेज (2022)मध्य प्रदेश 424/3 vs नगालैंड (2022)पंजाब 424/5 vs सौराष्ट्र (2024)*