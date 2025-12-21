21 दिसंबर 2025,

रविवार

Aus vs Eng: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकली इंग्लैंड के बैजबॉल की हवा, भारत के बाद अब कंगारुओं के खिलाफ बनाए कई अनचाहे रिकॉर्ड

Aus vs Eng 3rd Test Highlights: बैजबॉल क्रिकेट के दम पर उछलने वाली इंग्‍लैंड की टीम अब अपनी इस शैली को मजबूरन छोड़ना चाहती है। एडिलेड टेस्‍ट में उसके कुछ अनचाहे रिकॉर्ड इसी बात की गवाही दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 21, 2025

Aus vs Eng 3rd Test Highlights

इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Aus vs Eng 3rd Test Highlights: एशेज 202-26 में इंग्लैंड की टीम का बुरा हाल है। एडिलेड टेस्‍ट 82 रनों से हारने के साथ ही उसने सीरीज भी 0-3 से गंवा दी है। एडिलेड में ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्‍लैंड की टीम महज 286 रनों पर सिमट गई। फिर मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 349 रन बनाते हुए मेहमान टीम के सामने 435 रनों का लक्ष्‍य रखा, लेकिन इंग्लिश टीम की दूसरी पारी 352 रनों पर सिमट गई। बैजबॉल क्रिकेट के लिए जानी जाने वाली इंग्‍लैंड इस पूरे मुकाबले अपनी शैली को लेकर बैकफुट पर नजर आई, जिसके चलते उसके नाम कुछ अनचाहे रिकॉर्ड भी जुड़ गए हैं।

इंग्‍लैंड का दोनों पारियों में तीसरा सबसे कम रन रेट

इंग्‍लैंड की टीम का एडिलेड टेस्‍ट की दोनों पारियों में सिर्फ 3.35 का रन रेट रहा, जो कि बैज़बॉल क्रिकेट युग में उसका तीसरा सबसे कम रन रेट है। इससे पहले उसका सबसे कम रन रेट भारत के खिलाफ रांची 2024 और लॉर्ड्स 2025 में क्रमशः 3.13 और 3.31 का था। जबकि बैजबॉल टाइमफ्रेम में कुल मिलाकर उसने 4.5 के रन-रेट से रन बनाए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के 3.64 से काफी ज़्यादा है।

सबसे ज्‍यादा ओवर खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया

इंग्लैंड ने दोनों पारियों में 190.1 ओवर खेले, जो कि बैज़बॉल युग में एक टेस्ट मैच में उनके द्वारा खेले गए सबसे ज़्यादा ओवर हैं। इससे पहले उसने इसी साल हेडिंग्ले में भारत के खिलाफ 182.4 ओवर खेले थे।

सबसे ज्‍यादा मेडन ओवर भी खेले

इंग्लैंड ने इस टेस्ट में 39 मेडन ओवर खेले, जो जून 2022 में स्टोक्स के कप्तानी संभालने के बाद से सबसे ज़्यादा हैं। ये इस साल की शुरुआत में लॉर्ड्स में 27 मेडन ओवर से ज़्यादा हैं।

2017 के बाद एशेज में इंग्‍लैंड ने पार किया 350 का आंकड़ा

पिछली बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट में 350 रन का आंकड़ा 2017/18 में एमसीजी में पार किया था। यह उन दो टेस्ट में से एक था, जिसे वे 2013/14 के बाद से देश में ड्रॉ कराने में कामयाब रहे, जबकि बाकी 16 टेस्ट वे हार गए थे।

AUS vs ENG

