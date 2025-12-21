Aus vs Eng: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकली इंग्लैंड के बैजबॉल की हवा, भारत के बाद अब कंगारुओं के खिलाफ बनाए कई अनचाहे रिकॉर्ड

Aus vs Eng 3rd Test Highlights: एशेज 202-26 में इंग्लैंड की टीम का बुरा हाल है। एडिलेड टेस्‍ट 82 रनों से हारने के साथ ही उसने सीरीज भी 0-3 से गंवा दी है। एडिलेड में ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्‍लैंड की टीम महज 286 रनों पर सिमट गई। फिर मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 349 रन बनाते हुए मेहमान टीम के सामने 435 रनों का लक्ष्‍य रखा, लेकिन इंग्लिश टीम की दूसरी पारी 352 रनों पर सिमट गई। बैजबॉल क्रिकेट के लिए जानी जाने वाली इंग्‍लैंड इस पूरे मुकाबले अपनी शैली को लेकर बैकफुट पर नजर आई, जिसके चलते उसके नाम कुछ अनचाहे रिकॉर्ड भी जुड़ गए हैं।