दुनिया में बज रहा अभिषेक शर्मा का डंका! सचिन के बाद इस क्लब में शामिल होने वाले बने सिर्फ दूसरे भारतीय

Fastest Fifty against Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज टी20 शतक लगाकर हाथ उठाते अभिषेक शर्मा साथ में शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पांसर डीपी वर्ल्ड ने टीम इंडिया के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इस घोषणा के साथ वह क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर और ग्लोबल गोल्फ स्टार टॉमी फ्लीटवुड के साथ डीपी वर्ल्ड के बढ़ते स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो में तीसरे एंबेसडर बन गए हैं। अभिषेक ने डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 के एक टी-20 एडिशन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए, और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए।
अभिषेक शर्मा आईसीसी मेंस टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गए हैं और अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है। इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया सबकॉन्टिनेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवान सूमर ने कहा, "हमें अभिषेक शर्मा का डीपी वर्ल्ड परिवार में हमारे नए ब्रांड एंबेसडर के तौर पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यह हमारे स्पोर्टिंग चैंपियंस के सर्कल में एक शानदार चरण है। डीपी वर्ल्ड में, हमारे ब्रांड का मकसद "जो मुमकिन है उसे बदलना" है। हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं और इस शानदार सफर में उनकी लगातार सफलता की कामना करते हैं।"
अभिषेक शर्मा ने कहा, "मैं डीपी वर्ल्ड का ब्रांड एंबेसडर बनकर बेहद खुश हूं। क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है, जिसने मुझे मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह बनाया है, इसलिए मैं खुद जानता हूं कि इसका क्या असर हो सकता है। डीपी वर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो इस खेल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे यह दुनिया भर में ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए, ज्यादा जगहों पर, ज्यादा आसान हो सके। मैं इस सफर का हिस्सा बनने और सभी के लिए खेल को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग