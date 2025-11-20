दुनिया में बज रहा अभिषेक शर्मा का डंका! सचिन के बाद इस क्लब में शामिल होने वाले बने सिर्फ दूसरे भारतीय

अभिषेक शर्मा आईसीसी मेंस टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गए हैं और अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है। इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया सबकॉन्टिनेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवान सूमर ने कहा, "हमें अभिषेक शर्मा का डीपी वर्ल्ड परिवार में हमारे नए ब्रांड एंबेसडर के तौर पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यह हमारे स्पोर्टिंग चैंपियंस के सर्कल में एक शानदार चरण है। डीपी वर्ल्ड में, हमारे ब्रांड का मकसद "जो मुमकिन है उसे बदलना" है। हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं और इस शानदार सफर में उनकी लगातार सफलता की कामना करते हैं।"