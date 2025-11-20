Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दुनिया में बज रहा अभिषेक शर्मा का डंका! सचिन के बाद इस क्लब में शामिल होने वाले बने सिर्फ दूसरे भारतीय

टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाकर इतिहास रचा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 20, 2025

Fastest Fifty against Pakistan

Fastest Fifty against Pakistan: पाकिस्‍तान के खिलाफ सबसे तेज टी20 शतक लगाकर हाथ उठाते अभिषेक शर्मा साथ में शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पांसर डीपी वर्ल्ड ने टीम इंडिया के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इस घोषणा के साथ वह क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर और ग्लोबल गोल्फ स्टार टॉमी फ्लीटवुड के साथ डीपी वर्ल्ड के बढ़ते स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो में तीसरे एंबेसडर बन गए हैं। अभिषेक ने डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 के एक टी-20 एडिशन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए, और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए।

अभिषेक शर्मा आईसीसी मेंस टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गए हैं और अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है। इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया सबकॉन्टिनेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवान सूमर ने कहा, "हमें अभिषेक शर्मा का डीपी वर्ल्ड परिवार में हमारे नए ब्रांड एंबेसडर के तौर पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यह हमारे स्पोर्टिंग चैंपियंस के सर्कल में एक शानदार चरण है। डीपी वर्ल्ड में, हमारे ब्रांड का मकसद "जो मुमकिन है उसे बदलना" है। हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं और इस शानदार सफर में उनकी लगातार सफलता की कामना करते हैं।"

अभिषेक शर्मा ने जताई खुशी

अभिषेक शर्मा ने कहा, "मैं डीपी वर्ल्ड का ब्रांड एंबेसडर बनकर बेहद खुश हूं। क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है, जिसने मुझे मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह बनाया है, इसलिए मैं खुद जानता हूं कि इसका क्या असर हो सकता है। डीपी वर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो इस खेल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे यह दुनिया भर में ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए, ज्यादा जगहों पर, ज्यादा आसान हो सके। मैं इस सफर का हिस्सा बनने और सभी के लिए खेल को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

20 Nov 2025 06:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दुनिया में बज रहा अभिषेक शर्मा का डंका! सचिन के बाद इस क्लब में शामिल होने वाले बने सिर्फ दूसरे भारतीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG 1st Test Pitch Report: पर्थ में बरसेंगे चौके-छक्के या गेंदबाज छुड़ाएंगे बल्लेबाजों के पसीने? जानें पिच का हाल

Perth Pitch Report
क्रिकेट

राइजिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश A से होगी भारत A की टक्कर, ये गलती तोड़ सकती है सपना

Rising Asia Cup 2025
क्रिकेट

“आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम उसके लायक है?” पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को दिखाया आईना

IND vs ENG 5th Test
क्रिकेट

वर्ल्डकप में पानी पिलाकर इस खिलाड़ी ने बना लिया आलीशान बंगला, द्रविड़ की वजह से नहीं खेल पाया एक भी मैच

Rahul Dravid
क्रिकेट

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने रचा इतिहास, तोड़े सचिन, पोंटिंग और गेल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड

CPL 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.