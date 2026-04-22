IPL 2026 में अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, ये ‘करिश्मा’ करने वाले पहले भारतीय बने

Abhishek Sharma IPL Record: आईपीएल 2026 (IPL 2026) का 31वां मुकाबला मंगलवार रात सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में एसआरएच ने अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक और ईशान मलिंगा की 4/32 दमदार गेंदबाजी के दम पर 47 रनों से जीत दर्ज की है। अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 68 गेंदों पर 10 चौके और इतने ही छक्‍कों के साथ करीब 200 के स्‍ट्राइक रेट से नाबाद 135 रनों की पारी खेली। इस जबरदस्‍त प्रदर्शन के लिए अभिषेक को प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस अवॉर्ड को पाते ही उन्‍होंने भुवनेश्‍वर कुमार का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इतिहास रच दिया।