SRH vs DC: हैदराबाद से हार के बाद अपने इन प्लेयर्स पर बरसे कप्तान अक्षर पटेल, बताया मैच का टर्निंग पॉइंट

SRH vs DC: दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 47 रन से हार का सामना करना पड़ा है। मंगलवार रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अभिषेक शर्मा की 135 रनों की शतकीय पारी के दम पर एसआरएच ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए दो विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्‍ली की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन ही बना सकी। डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने स्वीकारा है कि विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आउट करने के मौके गंवाना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, अगर वह मौके भुना लिए होते तो नतीजा कुछ और हो सकता था।