अभिषेक शर्मा ने तोड़ा रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड, जड़ा के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक, सूर्या को भी पछाड़ा

इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और संजू सैमसन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद करीब दो साल बाद टीम में वापसी करने वाले ईशान किशन भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक छोर पर अभिषेक शर्मा टिके रहे और उन्होंने सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर टीम को संभालते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की। यह अर्धशतक कई महीनों बाद भारतीय टीम के लिए खास साबित हुआ।