अभिषेक शर्मा को मिला एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम, कुलदीप संग इस लिस्ट में शामिल

ICC Player of The Month: टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया और 7 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 314 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 07, 2025

Abhishek Sharma

आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुने गए अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

ICC Men's Player of The Month: एशिया कप 2025 में चमक बिखेरने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को आईसीसी 'पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नामित किया गया है। इसमें सितंबर माह में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट भी शामिल हैं। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप (T20 Asia Cup 2025) के दौरान शानदार फॉर्म दिखाई। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 7 टी20 मुकाबलों में 314 रन बनाए। इस दौरान अभिषेक ने तीन अर्द्धशतकीय पारियां भी खेलीं। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।

कुलदीप ने गेंद से किया था कमाल

अभिषेक 931 अंकों के साथ पुरुषों के टी20 इतिहास में अब तक की सर्वोच्च बल्लेबाजी रेटिंग भी हासिल कर चुके हैं। वहीं, बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में 6.27 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट हासिल किए। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस दौरान उनके बल्ले से 32 चौके और 19 छक्के देखने को मिले। कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के विरुद्ध 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए।

भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3 बार हराया। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत अजेय रहा। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट पूरे सितंबर में शानदार फॉर्म में नजर आए। उन्होंने नौ टी20 मुकाबलों में 55.22 की औसत के साथ 497 रन जुटाए।

जिम्बाब्वे के बेनेट भी लिस्ट में शामिल

श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ सीरीज में शीर्ष पर रहने के बाद, उन्होंने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका रीजनल फाइनल में भी फॉर्म बरकरार रखी और अपनी पहली तीन पारियों में 72, 65 और 111 रन बनाए। बेनेट ने जिम्बाब्वे को 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Published on:

07 Oct 2025 06:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा को मिला एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम, कुलदीप संग इस लिस्ट में शामिल

