अभिषेक शर्मा को मिला एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम, कुलदीप संग इस लिस्ट में शामिल

ICC Men's Player of The Month: एशिया कप 2025 में चमक बिखेरने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को आईसीसी 'पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नामित किया गया है। इसमें सितंबर माह में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट भी शामिल हैं। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप (T20 Asia Cup 2025) के दौरान शानदार फॉर्म दिखाई। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 7 टी20 मुकाबलों में 314 रन बनाए। इस दौरान अभिषेक ने तीन अर्द्धशतकीय पारियां भी खेलीं। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।