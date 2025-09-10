दुनिया के टॉप 2 बल्लेबाज बने अभिषेक और तिलक वर्मा, आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी लगाई छलांग

बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें, तो इंग्लैंड की तिकड़ी ने धमाल मचाया है। रूट पांच पायदान ऊपर उठकर 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि जोस बटलर सात पायदान ऊपर 35वें स्थान पर आ गए हैं। इनके अलावा जैकब बेथेल ने 56 पायदान की छलांग लगाते हुए 65वें स्थान अपने नाम कर लिया है। मेजबान संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान की टीमों के साथ टी20 त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद कई खिलाड़ियों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार किया है। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर सूफियान मुकीम ने फाइनल में दो विकेट हासिल किए थे। वह सात पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं।