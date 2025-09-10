Patrika LogoSwitch to English

दुनिया के टॉप 2 बल्लेबाज बने अभिषेक और तिलक वर्मा, आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी लगाई छलांग

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं तो तिलक वर्मा दूसरे स्थान पर हैं और सूर्याकुमार यादव छठे स्थान पर हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2025

Suryakumar Yadav asia cup 2025 team india ind vs pak
Suryakumar yadav ने अपनी फिटनेस पर दिया अपडेट (फोटो- IANS)

ICC T20 Ranking: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। जोफ्रा आर्चर ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, सीरीज में मेजबान टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। जोफ्रा आर्चर ने वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 16 पायदान की छलांग लगाई है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कुल आठ विकेट लिए। इस दौरान साउथेम्प्टन में 18 रन देकर चार विकेट हासिल करना भी शामिल है।

केशव महाराज नंबर वन

इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के केशव महाराज शीर्ष पर हैं। वहीं, इंग्लैंड का यह दाएं हाथ का तेज गेंदबाज उनसे सिर्फ 26 रेटिंग अंक पीछे है। साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आठ विकेट लेकर रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आर्चर के साथी आदिल रशीद ने वनडे गेंदबाजों की इस लिस्ट में सात स्थान की छलांग लगाई है। वह वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में आठवें पायदान पर पहुंच गए हैं।

बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें, तो इंग्लैंड की तिकड़ी ने धमाल मचाया है। रूट पांच पायदान ऊपर उठकर 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि जोस बटलर सात पायदान ऊपर 35वें स्थान पर आ गए हैं। इनके अलावा जैकब बेथेल ने 56 पायदान की छलांग लगाते हुए 65वें स्थान अपने नाम कर लिया है। मेजबान संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान की टीमों के साथ टी20 त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद कई खिलाड़ियों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार किया है। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर सूफियान मुकीम ने फाइनल में दो विकेट हासिल किए थे। वह सात पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा अभी भी नंबर पर कायम हैं। तिलक वर्मा दूसरे स्थान पर है। इंंग्लैंड के फिल साल्ट तीसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर चौथे स्थान पर है। ट्रेविस हेड पांचवें स्थान पर हैं तो टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे स्थान पर हैं।

पाकिस्तानी गेंदबाजों को फायदा

तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चार पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि लेग स्पिनर अबरार अहमद इस प्रतियोगिता में दो मैचों में छह विकेट लेकर 39 पायदान ऊपर चढ़ते हुए 27वें स्थान पर आ गए। 10 विकेट के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए मोहम्मद नवाज ने टी20 फॉर्मेट में गेंदबाजों की सूची में 13 पायदान की छलांग लगाई है। वह 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी शीर्ष पर बने हुए हैं।जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी सिकंदर रजा श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद टी20 ऑलराउंडर्स की सूची में तीन पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

10 Sept 2025 04:14 pm

दुनिया के टॉप 2 बल्लेबाज बने अभिषेक और तिलक वर्मा, आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी लगाई छलांग

