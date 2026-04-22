कोई कैमरा मेरे पापा के रिएक्शन दिखाए… अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक ठोक मासूम सी इस गुजारिश से जीता सबका दिल

शतक बनाने के बाद अभिषेक शर्मा (इनसर्ट में उनके माता-पिता)। फोटो सोर्स- वीडियो स्क्रीन शॉट।
Abhishek Sharma request wins hearts: आईपीएल 2026 में मंगलवार की रात अभिषेक शर्मा के लिए बेहद यादगार रात रही। उन्होंने महज 68 गेंदों पर 10 चौके और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन की तूफानी शतकीय पारी खेलकर न सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार जीत दिलाई, बल्कि कई रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में इतिहास रच डाला। मैच के बाद उन्होंने अपने पिता को भावुक और मजेदार ट्रिब्यूट दिया, जिसने सबका सचमुच दिल ही जीत लिया।
अभिषेक ने अपनी जबरदस्त पारी के बाद ब्रॉडकास्टर्स से एक खास गुजारिश की। उन्होंने कहा कि अगली बार, मैं बस चाहता हूं कि कोई एक कैमरा मेरे पापा की तरफ जाए और उनके रिएक्शन दिखाए। यह सच में बहुत मजेदार होगा। यह सच में कमाल की बात है कि मैं हमेशा उनकी तरफ देखता हूं और वह हमेशा मेरी तरफ देखते हैं और मुझे निर्देश देते हैं। इससे मुझे थोड़ी मदद भी मिलती है। माता-पिता और दोस्तों के सामने खेलना हमेशा खास होता है।
अभिषेक ने बताया कि उनके पिता उनकी क्रिकेट यात्रा में हमेशा साथ रहे हैं। सच कहूं तो U-12 के दिनों से ही मेरे पापा हमेशा स्क्रीन के पास क्यों बैठते हैं? हैदराबाद में भी वह हमेशा वहीं बैठे रहते हैं। जब भी मैं नॉन-स्ट्राइकर एंड पर होता हूं, वह हमेशा मुझे बताते हैं कि कैसे खेलना है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। जब अभिषेक ने डीसी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपनी निडर बल्लेबाजी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, तो उनके पिता साइटस्क्रीन के पास बैठकर एक बार फिर अभिषेक की शानदार बल्लेबाजी देखी।
अभिषेक ने अपनी तरक्की का श्रेय टीम के माहौल को दिया और बताया कि कैसे टीम लीडरशिप के सपोर्ट ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। आपको कप्तान और कोच का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। 2024 में सनराइजर्स में जो माहौल था, वह सच में गेम-चेंजर साबित हुआ।
वहीं, अभिषेक ने अपनी अप्रोच को लेकर कहा कि जिस तरह से हमने शुरुआत की, मुझे लगा कि हमारे पास एक प्लान है। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, इसलिए हमें अपना प्लान बदलना पड़ा। मैं बस दर्शकों का मनोरंजन करना चाहता था। उन्होंने अपने सेलिब्रेशन के बारे में भी बताया, जिसमें उनका मशहूर ‘एल’ वाला इशारा भी शामिल था।
उन्होंने कहा कि मैं यह ‘एल’ वाला सेलिब्रेशन काफी समय से कर रहा हूं। यह बस स्टेडियम के लिए मेरा प्यार है, जिस तरह से वे पूरे टूर्नामेंट और सभी मैचों में यहां तक कि होटल में भी हमारा साथ देते हैं। बस, मैं अपनी तरफ से कुछ योगदान देना चाहता हूं। मैं उन्हें अपना प्यार दिखाना चाहता हूं।
अभिषेक ने अपनी इस पारी को अपने परिवार, खासकर अपनी बहन को समर्पित किया, जो बीमार होने की वजह से यह मैच नहीं देख पाई। उनकी इस शानदार पारी और टीम के बाकी खिलाड़ियों के योगदान की बदौलत एसआरएच ने 242/2 का स्कोर बनाया और 47 रनों से एक बड़ी जीत हासिल की।
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