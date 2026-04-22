कोई कैमरा मेरे पापा के रिएक्शन दिखाए… अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक ठोक मासूम सी इस गुजारिश से जीता सबका दिल

अभिषेक ने बताया कि उनके पिता उनकी क्रिकेट यात्रा में हमेशा साथ रहे हैं। सच कहूं तो U-12 के दिनों से ही मेरे पापा हमेशा स्क्रीन के पास क्यों बैठते हैं? हैदराबाद में भी वह हमेशा वहीं बैठे रहते हैं। जब भी मैं नॉन-स्ट्राइकर एंड पर होता हूं, वह हमेशा मुझे बताते हैं कि कैसे खेलना है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। जब अभिषेक ने डीसी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपनी निडर बल्लेबाजी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, तो उनके पिता साइटस्क्रीन के पास बैठकर एक बार फिर अभिषेक की शानदार बल्लेबाजी देखी।