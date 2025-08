Asia Cup 2025 के वेन्यू का ऐलान, 10 सितंबर को टीम इंडिया का पहला मैच, पाकिस्तान से इस दिन मुकाबला

9 सितंबर - 7ः30 PM IST - अफगानिस्तान vs हांगकांग - अबू धाबी

10 सिंतबर- 7ः30 PM IST - भारत vs यूएई - दुबई

11 सितंबर - 7ः30 PM IST- बांग्लादेश vs हांगकांग - अबू धाबी

12 सितंबर - 7ः30 PM IST- पाकिस्तान vs ओमान - दुबई

13 सितंबर - 7ः30 PM IST - बांग्लादेश vs श्रीलंका - अबू धाबी

14 सितंबर - 7ः30 PM IST - भारत vs पाकिस्तान - दुबई

15 सितंबर - 5ः30 PM IST- यूएई vs ओमान - अबू धाबी

15 सितंबर - 7ः30 PM IST - श्रीलंका vs हांगकांग - दुबई

16 सितंबर - 7ः30 PM IST - बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- अबू धाबी

17 पाकिस्तान - 7ः30 PM IST- पाकिस्तान vs यूएई- दुबई

18 सितंबर- 7ः30 PM IST - श्रीलंका vs अफगानिस्तान - अबू धाबी

19 सितंबर - 7ः30 PM IST - भारत vs ओमान - अबू धाबी