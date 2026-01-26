ईशान किशन का वो शॉट जिसने उड़ा दिए सबके होश! पूर्व दिग्गज ने बैटिंग देखने के बाद बताया अपना हाल

ईशान किशन (फोटो- IANS)
IND vs NZ T20 Series 2026: गुवाहाटी में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन भले ही सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पहली गेंद से आक्रामक अंदाज दिखाया, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और मैच की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को मैट हेनरी ने क्लीन बोल्ड कर दिया।
इसके बाद आमतौर पर कोई भी बल्लेबाज पिच को समझने और संभलकर खेलने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान किशन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। इसी इंटेंट और इसी सोच की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी ईशान किशन की जमकर तारीफ की है। अश्विन ने कहा कि संजू सैमसन के आउट होने के बाद जब ईशान किशन नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए और पहली गेंद से ही शॉट खेलना शुरू किया, तो उसी ओवर में मैच लगभग खत्म हो गया।
अश्विन ने कहा, “जैसे ही उन्होंने पहला शॉट खेला, मैं दंग रह गया। वह शानदार शॉट था। गेंद उनके स्लॉट में भी नहीं थी और वह उनकी पहली ही गेंद थी। इस तरह का शॉट खेलने के लिए आत्मविश्वास के साथ-साथ स्किल की भी जरूरत होती है।”
अश्विन ने आगे कहा कि ईशान किशन में हमेशा से ही हुनर देखा गया है और यही वजह है कि वह आईपीएल ऑक्शन में भी महंगे बिकते हैं। उनकी निडरता और पीछे न हटने वाली मानसिकता भारतीय क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने सिर्फ 10 ओवर में ही 154 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। संजू सैमसन के शून्य पर आउट होने के बाद ईशान किशन ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे।
ईशान के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और वह दुनिया के दूसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। वहीं सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में 57 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।
