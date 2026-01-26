ईशान किशन का वो शॉट जिसने उड़ा दिए सबके होश! पूर्व दिग्गज ने बैटिंग देखने के बाद बताया अपना हाल

IND vs NZ T20 Series 2026: गुवाहाटी में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन भले ही सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पहली गेंद से आक्रामक अंदाज दिखाया, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और मैच की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को मैट हेनरी ने क्लीन बोल्ड कर दिया।