चौथे टी20 में भी बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11! इन 2 दिग्गजों को मिल सकता है अगले दोनों मैचों से आराम

हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)
IND vs NZ 4th T20 Probable Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में 28 जनवरी को खेला जाएगा। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। ऐसे में जब भारतीय टीम चौथे मुकाबले में उतरेगी, तो प्लेइंग इलेवन में उन खिलाड़ियों को मौका दे सकती है, जो अब तक बेंच पर बैठे हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर को छोड़कर सभी खिलाड़ी इस सीरीज में खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी चौथे टी20 मुकाबले में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
तीसरे टी20 मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह को अगले दोनों मैचों से आराम दिया जा सकता है। गुवाहाटी की सपाट पिच पर भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी और वह काफी घातक नजर आ रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया उन्हें चोट से बचाने के लिए बचे हुए दोनों मैचों से आराम दे सकती है। इसके अलावा टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी अगले दोनों मैचों से बाहर हो सकते हैं। हार्दिक वापसी के बाद लगातार प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट से बचाव के लिहाज से उन्हें भी आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की प्लेइंग इलेवन में वापसी संभव है।
अगले दोनों मुकाबलों में रवि बिश्नोई भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के नजरिए से देखा जाए तो उन्हें वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। मैच प्रैक्टिस देने के लिए चयनकर्ता उन्हें बचे हुए दोनों मुकाबलों में उतार सकते हैं।
भारतीय टीम ने पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला था, जहां न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया था। इसके बाद दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल करते हुए सिर्फ 10 ओवर में 154 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस शानदार प्रदर्शन से यह साफ हो गया है कि भारतीय टीम इस फॉर्मेट में जबरदस्त फॉर्म में है। ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य अपने प्रमुख खिलाड़ियों को अनचाही चोट से बचाना है।
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव।
