26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

चौथे टी20 में भी बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11! इन 2 दिग्गजों को मिल सकता है अगले दोनों मैचों से आराम

IND vs NZ 4th T20 Probable Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में 28 जनवरी को खेला जाएगा। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। ऐसे में जब भारतीय [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 26, 2026

Team India probable playing 11

हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

IND vs NZ 4th T20 Probable Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में 28 जनवरी को खेला जाएगा। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। ऐसे में जब भारतीय टीम चौथे मुकाबले में उतरेगी, तो प्लेइंग इलेवन में उन खिलाड़ियों को मौका दे सकती है, जो अब तक बेंच पर बैठे हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर को छोड़कर सभी खिलाड़ी इस सीरीज में खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी चौथे टी20 मुकाबले में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बुमराह-पंड्या कर सकते हैं आराम

तीसरे टी20 मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह को अगले दोनों मैचों से आराम दिया जा सकता है। गुवाहाटी की सपाट पिच पर भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी और वह काफी घातक नजर आ रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया उन्हें चोट से बचाने के लिए बचे हुए दोनों मैचों से आराम दे सकती है। इसके अलावा टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी अगले दोनों मैचों से बाहर हो सकते हैं। हार्दिक वापसी के बाद लगातार प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट से बचाव के लिहाज से उन्हें भी आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की प्लेइंग इलेवन में वापसी संभव है।

अगले दोनों मुकाबलों में रवि बिश्नोई भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के नजरिए से देखा जाए तो उन्हें वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। मैच प्रैक्टिस देने के लिए चयनकर्ता उन्हें बचे हुए दोनों मुकाबलों में उतार सकते हैं।

सीरीज का अब तक का हाल

भारतीय टीम ने पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला था, जहां न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया था। इसके बाद दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल करते हुए सिर्फ 10 ओवर में 154 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस शानदार प्रदर्शन से यह साफ हो गया है कि भारतीय टीम इस फॉर्मेट में जबरदस्त फॉर्म में है। ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य अपने प्रमुख खिलाड़ियों को अनचाही चोट से बचाना है।

चौथे मैच के लिए भारत की संभावित 11

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश का समर्थन करना पूर्व पाकिस्तानी कोच को पड़ा भारी! डर के मारे डिलीट की ट्वीट, जानें क्या लिखा था
क्रिकेट
former pakistan-coach-jason-gillespie

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

26 Jan 2026 07:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / चौथे टी20 में भी बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11! इन 2 दिग्गजों को मिल सकता है अगले दोनों मैचों से आराम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पहली गेंद से छक्के-चौके कैसे बरसाने लगते हैं अभिषेक शर्मा? वायरल वीडियो में खुला राज

Abhishek Sharma with New Zealand Cricket Team
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेटर्स लाचार, क्रिकेट को बचाने की लगा रहे गुहार

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट

IND vs NZ T20: आखिरी 2 टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान, यहां देखें पूरी 15 सदस्यीय टीम

Team India Squad for T20 Series 2026 vs New Zealand
क्रिकेट

पिता का अधूरा सपना, बेटे ने किया पूरा: भारतीय मूल के अमरीकी खिलाड़ी ने ऐसे रचा अंडर 19 वर्ल्ड कप में इतिहास

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप से ठीक पहले बदलेगा टीम इंडिया का स्क्वॉड! जानें किसका कटेगा पत्ता और किसकी खुलेगी किस्मत

टीम इंडिया
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.