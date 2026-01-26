चौथे टी20 में भी बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11! इन 2 दिग्गजों को मिल सकता है अगले दोनों मैचों से आराम

तीसरे टी20 मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह को अगले दोनों मैचों से आराम दिया जा सकता है। गुवाहाटी की सपाट पिच पर भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी और वह काफी घातक नजर आ रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया उन्हें चोट से बचाने के लिए बचे हुए दोनों मैचों से आराम दे सकती है। इसके अलावा टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी अगले दोनों मैचों से बाहर हो सकते हैं। हार्दिक वापसी के बाद लगातार प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट से बचाव के लिहाज से उन्हें भी आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की प्लेइंग इलेवन में वापसी संभव है।