उमरजई ने अपने ट्वीट में कहा कि आज रात कुछ देर पहले ही हमने काबुल में एक जोरदार धमाका सुना। उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी हवाई हमलों की चपेट में आए एक अस्पताल से आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगीं। रमजान के महीने में जब लोग अपना रोजा खोल चुके थे, कई बेगुनाह जानें चली गईं और कई अन्य घायल हो गए। जो भी परिवार शोक मना रहे हैं, मेरा दिल उन सभी के साथ है। काबुल शोक में डूबा है। हम न्याय और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।