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IPL 2026 में SRH को मिलेगा नया कप्तान, चोटिल पैट कमिंस की जगह टी20 वर्ल्‍ड कप के इस हीरो को मिलेगी कमान!

SRH New Captain: सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 सीजन के लिए ईशान किशन को अपना नया कप्तान बना सकती है। रिपोर्ट है कि चोटिल पैट कमिंस की जगह कप्तान बनाने के लिए उन्‍हें अभिषेक शर्मा पर तरजीह दी गई है।

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भारत

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lokesh verma

Mar 17, 2026

SRH New Captain

विकेट के बीच दौड़ते अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। (फोटो सोर्स: IANS)

आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को नया कप्‍तान मिल सकता है, क्‍योंकि पैट कमिंस चोटिल हैं और उनके आईपीएल खेलने पर अनिश्चितता बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एसआरएच मैनेजमेंट ने उनके विकल्‍प को लेकर चर्चा की है। टीम इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन 19वें सीजन में कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं। 27 वर्षीय ईशान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें पैट कमिंस की जगह कप्तान बनाया जा सकता है, जबकि अभिषेक शर्मा को उनका डिप्‍टी बनाया जा सकता है।

जुलाई 2025 से पीठ की चोट से जूझ रहे कमिंस

रिपोर्ट्स में पहले कहा गया था कि अभिषेक, कमिंस की जगह लेने की दौड़ में थे। कमिंस का इस सीजन में खेलना अभी पक्का नहीं है। यह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जुलाई 2025 से पीठ की चोट से जूझ रहा है। वह आखिरी बार दिसंबर में एशेज का एक मैच खेले थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है।

ईशान सबसे सही विकल्प

वह चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेल पाए थे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक उन्हें क्रिकेट में वापसी की मंजूरी नहीं दी है। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि यह तय नहीं है कि कमिंस एसआरएच से कब जुड़ेंगे, इसलिए 2016 की आईपीएल चैंपियन टीम ने आपस में चर्चा की और फैसला किया कि कप्तानी संभालने के लिए ईशान सबसे सही विकल्प हैं।

झारखंड ने ईशान की कप्‍तानी में ही जीती पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी

बता दें कि ईशान ने अभी तक आईपीएल में कप्तानी नहीं की है, लेकिन उनके पास कप्तानी का काफी अनुभव है। उन्होंने भारत को 2016 के अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने झारखंड के लिए सभी फॉर्मेट में कुल 79 मैचों में कप्तानी की है। हाल ही में उन्होंने झारखंड को उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जिताया था। इसी शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया था।

टी20 कप्‍तानी में ईशान की जीत का प्रतिशत 79.31

अभिषेक को भी घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव है। उन्होंने पंजाब के लिए सभी फॉर्मेट में कुल 31 मैचों में कप्तानी की है। लेकिन ईशान के मुकाबले उनके पास कप्तानी का कोई खास रिकॉर्ड या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जबकि टी20 कप्‍तानी में ईशान की जीत का प्रतिशत 79.31 है।

...तो सनराइजर्स हैदराबाद के 11वें कप्‍तान होंगे ईशान

अगर यह रिपोर्ट सही है, तो ईशान 28 मार्च को 2026 सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल में अपनी कप्तानी की शुरुआत करेंगे। वह सनराइजर्स हैदराबाद के 11वें कप्तान भी होंगे और भुवनेश्वर कुमार के बाद पहले भारतीय कप्तान होंगे, जिन्होंने 2023 में टीम की कप्तानी की है।

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Published on:

17 Mar 2026 07:50 am

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