आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को नया कप्‍तान मिल सकता है, क्‍योंकि पैट कमिंस चोटिल हैं और उनके आईपीएल खेलने पर अनिश्चितता बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एसआरएच मैनेजमेंट ने उनके विकल्‍प को लेकर चर्चा की है। टीम इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन 19वें सीजन में कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं। 27 वर्षीय ईशान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें पैट कमिंस की जगह कप्तान बनाया जा सकता है, जबकि अभिषेक शर्मा को उनका डिप्‍टी बनाया जा सकता है।