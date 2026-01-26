पहली गेंद से छक्के-चौके कैसे बरसाने लगते हैं अभिषेक शर्मा? वायरल वीडियो में खुला राज

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के साथ अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)
Abhishek Sharma Viral Video: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऐतिहासिक जीत के बाद जब रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट को अलविदा कहा, तो क्रिकेट फैंस के मन में सवाल उठने लगा कि अब टीम इंडिया को आक्रामक शुरुआत कौन देगा। हालांकि उस वक्त संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे नाम जरूर थे, लेकिन रोहित शर्मा जैसी बल्लेबाजी करना उनके लिए आसान नहीं था।
इसके बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पंजाब के एक खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को मौका दिया, जिन्हें पिछले कुछ सालों से युवराज सिंह ट्रेन कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में जिस तरह की बल्लेबाजी की झलक दिखाई, उससे यह साबित हो गया कि टीम इंडिया के पास फिलहाल उनसे ज्यादा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज नहीं है। अभिषेक ने कुछ ही पारियों में टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और एक बार फिर वर्ल्ड क्रिकेट के गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया।
वर्ल्ड कप शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अभिषेक शर्मा के साथ-साथ सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में लौट चुके हैं। इसके अलावा ईशान किशन का बल्ला भी जमकर गरज रहा है। पाकिस्तान मीडिया में तो यहां तक चर्चा होने लगी है कि जिस तरह की भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप है, वह कभी भी 300 या 350 रन का स्कोर खड़ा कर सकती है। इन सबकी नजरें अब अभिषेक शर्मा पर टिकी हुई हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह लगातार इतनी आक्रामक बल्लेबाजी कैसे कर पाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मैच से पहले बल्ले को गेंद से हिट करते नजर आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि वह हर मैच से पहले ऐसा करते हैं और यह उनकी रूटीन बन चुकी है। जब वह पारी की शुरुआत करने जाते हैं, तो शायद यही वजह है कि उन्हें पहली गेंद इतनी आसानी से नजर आने लगती है और वह हिट करने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। अभिषेक शर्मा कई बार छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर चुके हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में भी उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था। इस मुकाबले में उन्होंने 14 गेंदों में अर्धशतक जमाया और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 10 ओवर में ही जीत दिला दी थी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग