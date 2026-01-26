पहली गेंद से छक्के-चौके कैसे बरसाने लगते हैं अभिषेक शर्मा? वायरल वीडियो में खुला राज

वर्ल्ड कप शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अभिषेक शर्मा के साथ-साथ सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में लौट चुके हैं। इसके अलावा ईशान किशन का बल्ला भी जमकर गरज रहा है। पाकिस्तान मीडिया में तो यहां तक चर्चा होने लगी है कि जिस तरह की भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप है, वह कभी भी 300 या 350 रन का स्कोर खड़ा कर सकती है। इन सबकी नजरें अब अभिषेक शर्मा पर टिकी हुई हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह लगातार इतनी आक्रामक बल्लेबाजी कैसे कर पाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मैच से पहले बल्ले को गेंद से हिट करते नजर आ रहे हैं।