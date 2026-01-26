टी20 वर्ल्डकप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेटर्स लाचार, क्रिकेट को बचाने की लगा रहे गुहार

हालांकि बांग्लादेशी दिग्गज खिलाड़ी के लिए इस बयान के बाद नजमुल बुरी तरह से फंसते हुए नजर आए थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। इस घटना के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग का खिलाड़ियों ने बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के साथ घंटों तक बातचीत की थी और नजमुल को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद हालात धीरे-धीरे ठीक हुए और बांग्लादेश प्रीमियर लीग दोबारा शुरू हो पाई। हालांकि खिलाड़ी अब भी उनसे माफी की मांग कर रहे हैं।