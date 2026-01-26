T20 वर्ल्डकप 2026 में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, PM से मिले मोहसिन नकवी, इस दिन होगा फैसला

इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुद्दे पर इस महीने के आखिर तक फैसला लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला छोड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान यह मैच छोड़कर अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है। हालांकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।