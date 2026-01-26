26 जनवरी 2026,

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, PM से मिले मोहसिन नकवी, इस दिन होगा फैसला

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के भाग लेने पर संदेह है, जिसका फैसला इस महीने के आखिरी तक हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 26, 2026

Asia Cup Trophy Row

एसीसी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Participation in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर फैसला सोमवार या शुक्रवार, यानी 30 जनवरी या 2 फरवरी को हो सकता है। मतलब साफ है कि अगले सप्ताह तक तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेगी या नहीं।

आपको बता दें कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार बहिष्कार की धमकी दे रहा था। रविवार को पाकिस्तान ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला उनकी सरकार करेगी।

PM शहबाज शरीफ से मिले नकवी

इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुद्दे पर इस महीने के आखिर तक फैसला लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला छोड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान यह मैच छोड़कर अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है। हालांकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

इस पूरे मामले में पाकिस्तान जबरदस्ती बीच में कूदता नजर आ रहा है। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल के प्रसारण पर अपने देश में बैन लगा दिया।

पाकिस्तान बाहर हुआ तो कौन खेलेगा?

मामला यहीं नहीं रुका और बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत में अपने मैच खेलने या न खेलने के रुख पर अड़ी रही। इसके बाद आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। उसकी जगह ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई। अब अगर पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है, तो उसकी जगह युगांडा को मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी युगांडा ने हिस्सा लिया था, हालांकि वह ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी।

T20 वर्ल्डकप से ठीक पहले बदलेगा टीम इंडिया का स्क्वॉड! जानें किसका कटेगा पत्ता और किसकी खुलेगी किस्मत
क्रिकेट
टीम इंडिया

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

