मोहसिन नकवी की बड़ी डिमांड, बताया किस शर्त पर, कब देंगे टीम इंडिया को ट्रॉफी और मेडल

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: 28 सितंबर 2025 की रात क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब जीता लेकिन बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ तिलक वर्मा ट्रॉफी पकड़े नजर आ रहे हैं।