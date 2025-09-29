Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

मोहसिन नकवी की बड़ी डिमांड, बताया किस शर्त पर, कब देंगे टीम इंडिया को ट्रॉफी और मेडल

एशिया कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने जीता लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और ACC प्रमुख मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी और मेडल लेने से मना कर दिया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 29, 2025

Mohsin Naqvi on Asia Cup 2025

एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और मेडल देने के इंतजार में मोहसिन नकवी (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: 28 सितंबर 2025 की रात क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब जीता लेकिन बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ तिलक वर्मा ट्रॉफी पकड़े नजर आ रहे हैं।

नकवी से नहीं लेना चाहते थे ट्रॉफी

मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें भारत विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है। यह जानते हुए कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करेगी, मोहसिन नकवी काफी देर मंच पर रहे। किसी अन्य अधिकारी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपी। जब भारतीय टीम मंच पर ट्रॉफी लेने नहीं पहुंची, तो आयोजक ट्रॉफी वापस ले गए।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने नकवी की हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ट्रॉफी भारत को मिल जाएगी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा, जब चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। हालांकि, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को ही असली ट्रॉफी बताया। हालांकि विवाद बढ़ा तो मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी और मेडल देने की इच्छा जताई है।

औपचारिक समारोह चाहते हैं नकवी

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार एशियन क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नक़वी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को पदक देने की इच्छा जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी है। नकवी चाहते हैं कि इसके लिए एक 'औपचारिक समारोह' का आयोजन किया जाए। नक़वी ने एशिया कप के आयोजकों को अपनी शर्त बता दी है, लेकिन ऐसा कोई समारोह आयोजित होने की संभावना नहीं लग रही है।

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

29 Sept 2025 09:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहसिन नकवी की बड़ी डिमांड, बताया किस शर्त पर, कब देंगे टीम इंडिया को ट्रॉफी और मेडल

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

